تستهدف الشباب.. أعراض جديدة لفيروس كورونا منها التهاب البنكرياس

صحة
بين الحين والآخر، تظهر أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد، واليوم، كشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من المختصين في جامعة ليفربول، عن أحد هذه الأعراض والتي تصيب الشباب.
ووفقا للوكالة الروسية "نوفوستي"، كشفت الدراسة الجديدة حول فيروس كورونا المسبب لمرض"كوفيد-19" عن أعراض جديدة لدى جزء من المصابين بالفيروس، وليس لها علاقة بالجهاز التنفسي.
وبحسب الدراسة التي أجراها المتخصصون، ونشرتها صحيفة "Gastroenterology"، فإن العلماء اكتشفوا لدى مجموعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا، وكان معظمهم من الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، أعراضا جديدة تمثلت في التهابات عامة، وارتفاع نسبة السكر والدهون في الدم.
كذلك لاحظ العلماء التهابات حادة في البنكرياس لدى مجموعة من المرضى بـ"كوفيد-19"، وهي أعراض جديدة لم يتم اكتشافها من قبل لدى المصابين بالفيروس.
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