أشادت "الهجرة" بدورها.. "ماجدة": الجالية المصرية بانجلترا أوقفت قانون حرق جثث ضحايا كورونا

علاقات و مجتمع

منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا في بريطانيا، عملت على مساعدة العالقين المصريين هناك، لتؤكد ماجدة صقر، أحد أفراد الجالية المصرية في انجلترا، لـ"الوطن"، أن تقديم العون للمصريين العالقين، واجبها نحو أشقائها في الوطن الأم.

ماجدة صقر، واحدة ممن حرصت وزارة الهجرة المصرية، على توجيه الشكر لهم، حيث قامت بدور مميز لمساعدة العالقين بسبب فيروس كورونا، وقبلها كانت تقوم بعدة مبادرات للجالية المصرية والعربية في انجلترا.

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وتروي "ماجدة"، لـ"الوطن"، أنها منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، وهي تعمل على التواصل مع أغلب المصريين العالقين هناك، ومساعدتهم في التواصل مع السفارة المصرية والتسجيل للعودة مرة أخرى.

وتابعت "ماجدة"، بأن الجالية المصرية والعربية في انجلترا، قامت بدور فعال في إلغاء مشروع قانون في البرلمان البريطاني، كان يهدف لإحراق جثث الموتى من ضحايا كورونا، وذلك بعدما أطلقت الجالية المصرية مبادرة لرفض مشروع القانون وهو ما شجع باقي الجاليات العربية.

مبادرات عديدة شاركت فيها "ماجدة"، من بينها مبادرة "السؤال عن كبار السن"، موضحة أنها تهدف للتواصل المستمر مع أبناء الجالية، والاطمئنان على أحوالهم بصفة مستمرة، ومساعدتهم في شراء مستلزماتهم التي لا يستطعون الخروج لشرائها.

وأكدت أن الجاليات المصرية والعربية على تواصل دائم بهدف الاطمئنان على أحوالهم.