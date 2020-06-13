توقعات الأبراج اليوم 13-6-2020: الحظ لـ العذراء والجدي وتحذير لـ السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscop".

برج الحمل

اعتنِ بنفسك جيدا اليوم، واحذر تجاهلك لإجراءات الوقاية من الفيروسات والميكروبات، واستفسر عما يثير فضولك حول العلاجات المختلفة

برج الثور:

هناك بعض التوتر الذي تشعر بيه داخل دائرتك ومحيط، ستشعر تقريبًا وكأن لا أحد يفهم الموقف. تحتاج فقط للحفاظ على الهدوء

برج الجوزاء:

تواجه أحيانًا صعوبة في اتخاذ القرار، أنت لا تعرف دائمًا ما تريده بالضبط. لكن اليوم، ستكون في سلام مع نفسك. إذا كنت بحاجة إلى اتخاذ قرار مهم بشأن حياتك الخاصة، فستتمكن من القيام بذلك

برج السرطان

أحيانًا يشعر بالإحباط اليوم وتشعر أن جميع الجهود باءت بالفشل، من المفيد تذكر إحدى حقائق الحياة الصعبة، لكن يجب ألا تدع ذلك يمنعك من المحاولة مجددا. وكن حذرا.

برج الأسد

لديك قدرة طبيعية على تحقيق الأفكار بسهولة، ولكن اليوم قد تشعر بأن عقك متوقفا تماما رغم أن الأشياء تتحرك من حولك بسرعة، لكن لست بحاجة إلى النضال طوال الوقت

برج العذراء:

الحظ حليفك اليوم، لديك رؤيتك الخاصة للحياة وتحب مشاركتها مع الآخرين، وستكون قادرًا على التواصل بوضوح مع الأشخاص من حولك

برج الميزان:

سيكون لديك اليوم شعور غريب بأن شيئًا ما يطفو في الهواء، حان الوقت لمحاولة فهم الاحتياجات المختلفة لدائرة عائلتك

برج العقرب

مع بزوغ فجر اليوم، ستكون في أفضل حال صحيا وعاطفيا، ويمكن أن تبدو الحياة جميلة جدًا بداية من اليوم وخلال الأيام المقبلة، وستستفيد من هذه الحالة الذهنية لأنك ستكون قادرًا على التأمل

برج القوس:

سيسمح لك اليوم بالتأمل في حياتك والسلام مع نفسك. ستبدو الحياة أبسط بكثير، وسيمكنك هذا الإطار العقلي من حل المشكلات مع بعض روابطك الشخصية

برج الجدي

الحظ حليف اليوم، وتستطيع استعادة ما خسرته سابقا سواء عملا أو مالا أو عنصرا مرغوبه فيه من نوع ما. يجب أن يكون شعورك بتقدير الذات مرتفعًا

برج الدلو

ستجعلك الطاقة النجمية تتذكر طوال اليوم ذكريات الطفولة، ستأخذك هذه الذكريات إلى المنازل والأماكن التي نشأت فيها وحيث تم تشكيل شخصيتك، وستظهر العديد من الذكريات سعيدة كانت أو حزينة.

برج الحوت

تحب التفاعل مع الأشخاص الذين قد يعتبرهم الآخرون غربي الأطوار، أنت ببساطة تنجذب إليهم، وربما ستصادف أحد هؤلاء الناس اليوم