أجمل عطور الحمضيات مثالية لأوقات النهار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يونيو 2020 01:45 صباحاً - تتميز عطور الحمضيات بأنها متعددة الاستخدامات، حيث بالإمكان اعتمادها لمختلف الأوقات، لا سيما خلال النهار، وهي مثالية لفصل الصيف، كونها تبث في المرأة الحيوية والنشاط، ورائحتها تدوم لساعات طويلة. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أجمل عطور الحمضيات، جربيها خلال هذا الصيف، فهي مثالية خصوصاً لإطلالتك النهارية.



Chanel N°5 L'Eau Spray

Chanel N°5 L'Eau Spray



الليمون، البرتقال، والماندرين، هي نغمات عطور لا تكون موجودة في العادة في العطور الصادرة عن دار شانيل العريقة، ولكنها تأخذ حيزاً خاصاً في عطر Chanel N°5 L'Eau Spray، الذي يعد من أجمل عطور الحمضيات النابضة بالحياة، أما قلبه المكون من الورد والياسمين واليلانغ يلانغ، فسيمنحك حيوية مطلقة، مع لمسة من خشب الأرز النابض بالحياة، ورائحة المسك الناعمة.



Versace Yellow Diamond

Versace Yellow Diamond



يتركز هذا العطر الحمضي من دار فيرساتشي Versace، على روائح الحامض والكمثري والبرغموت والنيرولي، الى جانب العنبر والمسك. وهذا المزيج الغريب والمميز يضفي لمسة من الأناقة والرقي على إطلالة المرأة، لا سيما خلال النهار. كما أن رائحته المركزة تدوم لساعات طويلة لتجعلك ملفتة للأنظار في كل مكان.

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Skylar Capri Eau De Toilette

Skylar Capri Eau De Toilette



هذا العطر الطازج يشبه الصيف في زجاجة، فالنغمات التي يعتمد عليها تغلف الحواس بحيوية مطلقة لا تحدها حدود، في مقدمها: البرغموت وزهر البرتقال والغريب فروت... وهي نغمات تبث فيك النشاط خلال الأجواء الحارة، وتحسن المزاج، وتعزز من المشاعر الإيجابية لديك، لتمضي يومك بكل سعادة.



Diptyque Oyédo Eau De Toilette

Diptyque Oyédo Eau De Toilette



لا نبالغ إن قلنا، إن رشة واحدة من هذا العطر ستجعلك تشعرين أنك موجودة في بستان من الحمضيات مترامي الأطراف، حيث أن رائحته غنية وفواحة تشتمل على الغريب فروت واليوسفي الأخضر والبرتقال واللمون الإيطالي، إضافة الى التمر الهندي والكلمنتين. إنه عطر منعش وطازج ويشكل خياراً مثالياً لفصل الصيف.



Tom Ford Costa Azzurra

Tom Ford Costa Azzurra



رغم أن هذا العطر يشتمل على نغمات العرعر والأعشاب والملاحظات الخضراء والبلوط والأخشاب الدافئة... إلا أن رائحة الحمضيات تطغى عليه لتجعله عطراً فواحاً حيوياً ونعشاً. جربيه هذا الصيف واجعلي رائحتك فواحة وعبقة في كل مكان.

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