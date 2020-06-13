كتب: هن - 12:10 ص | السبت 13 يونيو 2020

قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل سبرينج رولز سوسيس، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيره بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل سبرينج رولز بالسوسيس سبرينج رولز جزر كوسة كرنب جنزبيل طازج فلفل حار سوسيس صوص محار صويا صوص فلفل ألوان Advertisements بصل ثوم زيت سمسم بصل بودرة مرقة طريقة عمل سبرينج رولز بالسوسيس نضع زيت في طاسة ويشوح به البصل و الجزر يضاف إليه مكعب المرقة و السوسيس و تقلب جيدا يرفع الثوم و الجنزبيل فى الكبة لتفرم ثم تضاف إلى الطاسة يضاف الكرنب المبشور و يقلب جيدا ثم يوضع الفلفل الحار والألوان يضاف صويا صوص وأويستر صوص للطاسة ثم زيت السمسم توضع الكوسة المبشورة ثم الثوم والبصل البودرة وتقلب حتى تتجانس المكونات يرفع الخليط حتى يبرد قليلا ثم يحشى فى عجينة السبرينج رولز وتغلق بإحكام يحمر السبرنج رولز في الزيت ويقدم بالهنا

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