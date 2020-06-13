الامارات | بعد 75 يوماً من التوقف.. عجلة فيريس العملاقة تدور من جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 75 يوماً من التوقف.. عجلة فيريس العملاقة تدور من جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كانت لحظة تاريخية عندما قام عمدة مدينة فيينا ميخائيل لودفيج، والمالكة نورا لاماك، بإعادة تشغيل عجلة فيريس العملاقة في فيينا، باعثين رسالة مهمة للعالم مفادها أن الحياة في فيينا ووضعها الاقتصادي بدءا بالانتعاش.

لم تتوقف عجلة فيريس العملاقة، والتي تتخذها مدينة فيينا شعاراً لها وتمثل قلبها النابض في المجال السياحي، عن الدوران منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد تم إيقافها في منتصف شهر مارس 2020 وذلك للمرة الأولى منذ 75 عاماً. غير أن اليوم المنتظر قد حلَّ بتاريخ الجمعة 29 مايو 2020 عند تمام الساعة 12 ظهراً حين عمدت نورا لاماك، والتي قامت عائلتها بإدارة عجلة فيريس لأجيال، إلى جانب عمدة مدينة فيينا، ميخائيل لودفيج، بضغط زر التشغيل مجدداً باعثين الحياة في رمز المدينة الأكثر حيوية بعد 75 يوماً من التوقف. وسبق يوم تشغيل عجلة فيريس العملاقة حفل موسيقي أقامه موسيقيون يعيشون في فيينا، مساهمين بنشر رسالة موسيقية داعية للتفاؤل والشعور بالأمل من خلال حدث تم بثه مباشرة عبر العالم الافتراضي. وتم إنشاء منصة خاصة لهذا الغرض في إحدى مقصورات العجلة المرتفعة، استخدمها الموسيقيون كي يوجّهوا تحيتهم الموسيقية إلى العالم الافتراضي من ارتفاع شاهق.

كما عادت متاجر فيينا ومتاحفها إلى مزاولة أعمالها خلال الأيام أو الأسابيع الماضية، إضافة إلى ذلك قامت منشآت الإقامات والأماكن الترفيهية بإعادة افتتاح أبوابها بتاريخ 29 مايو 2020.

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يذكر أنه خلال عام 2019 قضى 135.000 زائر قادمين من دول مجلس التعاون الخليجي 325.000 ليلة مبيت في فنادق فيينا. ومن المقرر خلال هذا الصيف أن يتم إعادة ربط دول الخليج العربي مع النمسا من خلال رحلات طيران الإمارات بين دبي وفيينا والمجدولة بتاريخ 1 يوليو 2020. وسيتمكن المسافرون عبر مطار فيينا من الخضوع للاختبار البيولوجي الجزيئي التاجي/‏ كوفيد 19 واختصاره «بي سي آر» (PCR) لفحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تظهر نتيجة الاختبار خلال ثلاث ساعات تقريباً.

أرسلت تحية موسيقية إلى العالم الافتراضي من ارتفاع شاهق.

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