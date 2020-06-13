الامارات | الحصوات.. من المتاعب الشائعة خلال الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن الحصوات.. من المتاعب الشائعة خلال الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد الحصوات البولية من المتاعب الصحية الشائعة، خصوصاً خلال فصل الصيف، بسبب كثرة التعرق، وقلة شرب الماء، في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وأفادت الجمعية الألمانية لطب المسالك البولية بأن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بالحصوات البولية، مثل: زيادة الوزن، وقلة الحركة، والتغذية غير الصحية، وداء السكري، مشيرة إلى أن الحصوات قد تتشكل في الكلى، أو المثانة أو الحالب.

وتتسبب الحصوات الكبيرة، التي تستقر بالحالب، في الشعور بآلام شديدة والغثيان مع وجود دم في البول، وغالباً تعالج بواسطة المنظار أو الموجات التصادمية. أما الحصوات الصغيرة، فتعالج بواسطة الأدوية وشرب السوائل على نحو كافٍ.

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وللوقاية من الحصوات البولية، تنصح الجمعية بشرب السوائل بمعدل يراوح بين 2.5 وثلاثة لترات، موزعة على مدار اليوم، مع الإقلال من الملح والأغذية المحتوية على الأوكسالات، مثل السبانخ والمكسرات.

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