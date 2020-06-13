الامارات | فحص مستوى «ألبومين» مهم لمرضى السكري

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شكرا لقرائتكم خبر عن فحص مستوى «ألبومين» مهم لمرضى السكري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الدكتورة مارتينا جوتهوف إن داء السكري قد يؤذي الكلى؛ إذ قد يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي.
وأضافت أخصائية الكلى الألمانية أنه يتعين على مرضى السكري إجراء فحوص دورية مرة في العام على الأقل؛ إذ ينبغي فحص مستوى بروتين «ألبومين» في البول. ويزداد مستوى هذا الهرمون في البول، في حال عدم قيام الكلى بأداء وظيفتها على نحو سليم. ولتجنب مشكلات الكلى، تنصح جوتهوف مرضى السكري بضبط مستوى السكر في الدم، وكذلك ضبط مستوى ارتفاع ضغط الدم، من خلال اتباع أسلوب حياة صحي، يقوم على التغذية الصحية، والمواظبة على ممارسة الرياضة، وإنقاص الوزن، والإقلاع عن التدخين والكحوليات.
مستوى هذا الهرمون يزداد، في حال
عدم قيام الكلى
بأداء وظيفتها
بشكل سليم.
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