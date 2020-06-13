- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كوتشيلا الموسيقي: سنعود في 2021 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد منظمو مهرجان كوتشيلا الموسيقي، أول من أمس، أن المهرجان لن ينعقد هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنهم أعلنوا عن مواعيد جديدة في أبريل 2021.
وفي وقت سابق هذا العام، حددت مواعيد جديدة لإقامة مهرجان كوتشيلا، وهو أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم التي تجذب نصف مليون مشاهد إلى موقع في الهواء الطلق في صحراء كاليفورنيا، وكذلك لمهرجان ستيدج كوتش لموسيقى الريف، في الفترة من أبريل وحتى أكتوبر. لكن المسؤولين في مقاطعة ريفرسايد ألغوا، يوم الأربعاء الماضي، حدث أكتوبر المقبل، بسبب استمرار المخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد. وقالت شركة غولدن فويس المنظمة للمهرجان في بيان، أول من أمس: «لدينا كل النية للعودة في عام 2021. ومن المقرر أن يُعقد مهرجان ستيدج كوتش في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2021». وأضافت أن تفاصيل عروض 2021 سيعلن عنها في وقت لاحق، وأن التذاكر المباعة لعام 2020 ستستخدم في عام 2021.
وكان من المقرر أن تتضمن عروض 2020 مغني البوب فرانك أوشن وفرقة ريدج أجينست ذا ماشيند ومغني الراب ترافيس سكوت. يشار إلى أن مهرجان كوتشيلا يحتوي على فنانين يتبنون العديد من الأنواع الموسيقية المختلفة، وكذلك على العديد من أنواع الفنون مثل النحت. وفي عام 2018، ترأست المغنية الأميركية بيونسيه قائمة المهرجان.
- عروض 2020 كان من المقرر أن تتضمن أسماء كبيرة.
- الحدث ينظم في الهواء الطلق بصحراء كاليفورنيا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مهرجان كوتشيلا الموسيقي: سنعود في 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.