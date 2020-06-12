طليقة أحمد الفيشاوي تكشف تفاصيل ظهور ابنه الثاني: "أخو لينا واحنا معترفين بيه"

علاقات و مجتمع

كشفت هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وأم ابنته "لينا"، كواليس صورة الطفل" تيتوس"، وقالت إنه شقيق ابنتها، وابن طليقها من سيدة ألمانية، وذك خلال حوار مع برنامج منصات على شاشة "سكاي نيوز عربية".

وأكدت "الحناوي" أن الأمر يعود إلى 9 سنوات مضت، بعدما تعرفت ابنتها "لينا"، خلال زيارة لأبيها، على سيدة ألمانية، اتضح فيما بعد أنها زوجته.

وأضافت: "هذه السيدة رحلت وهي حامل، وأنا تواصلت معها لكي يتعرف ابنها على ابنتي، وبالفعل زراتني العام الماضي، والتقطت "لينا" صورا مع أخيها، لكن والدته رفضت عرض أي صور لابنها مع ابنتي علنا في مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت: "فيما بعد وافقت على نشر الصورة، وأنا ساعدتها في التعرف على المحامي الخاص بي لاتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها".

وأكدت هند الحناوي، أن الطفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام، قائلة: "هو أخ لينا، ونحن معترفون به".

Advertisements

قصة تيتوس الفيشاوي

وكانت طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورة لابنتها لينا، مع الطفل تيتوس، معلقة عليها: "تيتوس الفيشاوي في يونيو 2019.. ننتظر رؤيتك في يوليو 2020"، وذلك بحسب ما نشره برنامج "et بالعربي".

كما نشرت "لينا" صور معه، معلقة: "هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي.. أنا سعيدة جدًا لأنني وجدته في حياتي ونصنع ذكريات معًا.. أحبك كثيرًا تيتوس.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبًا".

وكشف شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، عن تلقيه مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، قالت له إنها كانت متزوجة من الفنان أحمد الفيشاوي، ولديها ابن منه يدعى "تيتوس".

وتابع "سعيد" في تصريحه لـ"هن"، بأنه طلب من السيدة الألمانية، تحرير توكيل خاص، وإعطائه المستندات اللازمة، وذكر المحامي بأن "ولمان" ولينا الفيشاوي، على تواصل منذ قرابة العام: "السيدة الألمانية، دورت عليهم وسألت عليا.. وأنا منتظر المستندات اللي هتبعتها".