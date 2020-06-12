"بلف بالعربية في الكومباوند".. لقاء الخميسي تكسر ملل العزل المنزلي (فيديو)

علاقات و مجتمع

عادة ما تشارك الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، بمقاطع فيديو لها وصور وهي تحاول الاستمتاع بأوقات فراغها أثناء الحجر المنزلي المرتبط بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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ونشرت "لقاء" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي داخل سيارتها وتغني في محاولة منها لكسر الممل، إذ علقت على الفيديو قائلة: "مش صعب أخلي اللي أنا باتمناه يبقى حقيقة.. طول مافيك نفس تقدر تحلم وتكمل في حلمك وتحققه.. صباح ملئ بالأحلام".

وتابعت لقاء الخميسي، في تعليقها على الفيديو الخاص بها: "ملحوظة إلى كل من يحب الانتقاد.. أنا بألف بعربيتي ف الكومباوند علشان أغير جو.. والكمامة صديقة البيئة معايا والكحول معايا رغم أني لوحدي في عربيتي في كومباوندي".

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على مقاطع الفيديو: "وحشتنا طلتك"، "قمر صباحك جميل"، "اديتني طاقة إيجابية".