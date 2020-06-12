أخبار من الوطن نيوز
تحدثت هداية ملاك بطلة مصر للتايكونودو، المتأهلة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، عن استعداداتها للأولمبياد.
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، إنها تتمرن مرتين يوميًا، مشيرةً إلى أن إحدى الشركات الرياضية، وفرت كل متطلباتها من أجهزة رياضية، حتى تستطيع التمرين في منزلها.
وأضافت: "الشركة وفرت لي كل حاجة أنا محتاجاها، وأخويا بتمرن معاه، والحمد لله إن أسرتي بتساعدني وتشجعني إني أتمرن".
وتابعت بأنها حريصة على مواعيد الأكل والتمرين، حيث تتناول طعاما صحيًا من أجل تقوية مناعتها: "عندي أخ بيمرنني، وأخ تاني أكبر منه في نفس مجالنا، وبيديني تعليمات.. واحد بيديني تعليمات والتاني بيدربني".
كانت هذه تفاصيل خبر هداية ملاك عن مساعدة شقيقيها في التمرين: "واحد بيدربني والتاني بيديني تعليمات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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