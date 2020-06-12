منها العلاقة الزوجية وحقنة التيتانوس.. 5 معلومات مغلوطة تحاوط الحامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تحاوط السيدة الحامل عدد كبير من الشائعات والنصائح المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ليس لها أساس علمي، لذا يجب تحري الدقة واللجوء للأطباء حفاظا على صحتك ومولودك المنتظر.

ويقدم الدكتور أشرف أبو علي استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري، عبر صفحته على "فيسبوك"، مجموعة من النصائح للحامل لتتجنب الشائعات التي تراودها.

- حقنة الرئة

تكون للحالات التي يجب فيها اللجوء لذلك، وأن تكون السيدة الحامل لم تصل للأسبوع الـ39 وتلجأ للولادة القيصرية.

وأيضا الشك بحدوث ولادة مبكرة، أو عندما يكون معدل نمو الجنين أقل من المعدل الطبيعي.

- حقنة التيتانوس

في حالة أن الولادة ستتم في مكان معقم ومجهز كالمستشفيات، إذ لا وجود للعدوى ولا حاجة لحقنة التيتانوس.

- العلاقة الزوجية أثناء فترة الحمل

في حالة عدم وجود سبب لمنعها كإنذار الإجهاض في أول ثلاثة أشهر أو الحمل بتؤام في أول أشهر الحمل، أو نزول دم إذا لا داعٍ لمنعها.

- ولادة السابع أفضل من الثامن

هذا اعتقاد شائع وخاطئ، وذلك لأن كل يوم زيادة يقضيه الجنين برحم الأم أفضل له من الخروج قبل موعده، لذا الشهر السابع ليس أفضل في الولادة من الثامن.

- ممنوع شرب الكافيين للحامل

يمكن للحامل تناول الكافيين ولكن بجرعات محسوبة، أقل من 200 ميلليجرام كمعدل يومي.