8 أخطاء تقع فيها ربة المنزل أثناء تنظيف منزلها.. تجنبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تنظيف المنزل من أكثر الأمور الشاقة والمهمة التي تقوم بها ربة المنزل، خصوصا في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وهناك العديد من السيدات تقع في بعض الأخطاء التي تضيع مجهودها، والتي نذكرها بحسب ما ذكر موقع "tasteofhome"، لتفاديها:

1- استخدام قطعة قماش واحدة لجميع أرجاء المنزل:

من الأفضل والأصح تخصيص لكل مكان في المنزل قطعة قماش خاصة به، لتنظيف الأسطح المختلفة، حرصا على عدم نشر البكتيريا والجراثيم ونقلها من مكان إلى آخر.

2- إهمال تنظيف المكنسة الكهربائية:

يجب تفريغ محتوى المكنسة الكهربائية باستمرار فور امتلائها، نظرا لأن المكنسة تعيد نشر جزء من الغباء المختزن بها في الهواء إن لم يتم تفريغها، لذا يجب مسح ملحقات المكنسة الكهربائية والخرطوم بقطعة قماش نظيفة.

3- استخدام منفضة الغبار:

منفضة الغبار الريش، تتميز بنشر الغبار حول أرجاء المكان والأسطح والأرضيات، لذلك من الأفضل استخدام قطعة قماش لتنظيف الأسطح المليئة بالغبار.

4- وضع أي أداة مطبخ في غسالة الصحون:

تحتوي أدوات المطبخ الأصغر مثل معصرة الثوم أو مبشرة الجبن على زوايا وأركان صغيرة لا يمكن لغسالة الأطباق أن تقوم بتنظيفها، وعندما يتم ترك الطعام في هذه الأدوات، يمكن أن يصبح متعفنا ويدخل في الطعام في المرة التالية التي يتم فيها استخدامها، لذلك من الأفضل غسل هذه الأدوات يدويا بصابون الأطباق والماء الساخن، مع الانتباه بشكل خاص إلى الزوايا والثقوب الصغيرة.

5- الإفراط في استخدام مواد التنظيف:

تحتوي مواد التنظيف على مواد كيميائية قوية، وقد يتسبب الإفراط في استخدامها وبكميات كبيرة، في إحداث ضرر مثل، تهيج الجهاز التنفسي والتهاب الجلد.

6- عدم الاهتمام بتعليمات التنظيف:

من الأفضل قبل استخدام منتجات التنظيف التأكد من قراءة جميع التعليمات بشكل كامل، لأن بعض هذه المنتجات يجب استخدامها على أسطح رطبة وعند استخدامها على أسطح جافة، لن نعطي النتيجة المطلوبة في التنظيف.

7- إهمال تنظيف حوض المطبخ:

يقوم بعض ربات المنزل بإهمال تنظيف حوض المطبخ، بسبب تعرضه الدائم للماء والصابون، ولكن هذا يعتبر معتقد خاطئ، لأن الدهون والجراثيم والشحوم تتراكم على سطح الحوض وتؤدي إلى تلوثه.

8- تنظيف الأرضيات قبل الأثاث:

من الأصح تنظيف الأثاث والنوافذ أولا، وإزالة الغبار عن الأجهزة الكهربائية والنجف، وإزالة الأوساخ عن المكاتب وطاولات الطعام، قبل تنظيف أرضية المنزل، لتجنب اتساخها مرة ثانية.