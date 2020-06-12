هل شعورك بالإرهاق رغم "قعدة البيت" يعني اشتباه بكورونا؟.. استشاري مناعة يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

"نشعر بالتعب والإرهاق بسبب قعدة البيت"، هكذا يتبادل كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي شعورهم بالحجر المنزلي ومع فرض حظر التجوال، ويتساءلون عن كيف يمكن التغلب على ذلك.

يوضح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، لـ"الخليج 365"، أسباب الشعور بالتعب الجسدي والإرهاق، بالرغم من البقاء في المنزل.

ويقول "الحداد" إنه عند شعور البعض بالتعب الجسدي، إذا كان من الذين يخرجون من المنزل ويخالطون الكثيرين، فيصبح عرضة للإصابة بفيروس كورونا ويمكن أن يكون قد أصيب بالفعل، ويجب استشارة الطبيب فورا، للتأكد من الإصابة، حال صاحبها أعراض أخرى مثل ضيق التنفس والسعال وارتفاع درجات الحرارة.

وتابع أنه إذا لم يكن الشخص الذي يشعر بالتعب الجسدي مخالطا للآخرين، فهذا يرجع إلى عوامل عدّة، منها:

- العامل النفسي:

العامل النفسي كالتوتر والتفكير الزائد والاكتئاب والضغوطات العصبية والقلق، بشأن ما يحدث حول العالم بسبب كورونا، من مسببات الشعور بالتعب والصداع وفقدان الشهية والإرهاق والإجهاد الشديد.

- فقر الدم:

فقر الدم أحد الأسباب الرئيسية للإحساس بالتعب، بالرغم من عدم بذل مجهود، حيث إنه يتسبب في نقص الحديد، ما يجعل الإنسان يشعر بالتعب الجسدي، ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد كاللحوم الحمراء والفاصوليا والكبدة هذا النقص.

- قصور الغدة الدرقية:

تعني الغدة الدرقية غير النشطة أن لديك القليل جدا من هرمون الغدة الدرقية في جسمك، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب وآلام العضلات وجفاف الجلد، بالإضافة إلى زيادة الوزن.

- نقص فيتامين د:

يعتبر فيتامين "د" أحد الفيتامينات المهمة لصحة الإنسان، ونقصه قد يسبب العديد من المشاكل الصحية، مثل هشاشة العظام وضعف جهاز المناعة وانخفاض في مستويات الكالسيوم في الدم والتقلبات المزاجية المستمرة وآلام المفاصل والإرهاق والتعب والاكتئاب والقلق.

- مرض السكر:

يحدث السكري عند ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويقوم هرمون الأنسولين بتحليل الكربوهيدرات إلى سكر لتستطيع الخلايا أن تتغذى عليه، وأحيانا لا يستطيع الجسم إنتاج الأنسولين لوحده، أو ينتجه بكميات غير كافية، ما يؤدي إلى تكدس السكر في الدم وبقاء الخلايا دون غذاء، وهو ما يجعلنا نشعر بالتعب المستمر.

- عدم حصول الجسم على النوم الكافي:

حصول الإنسان على القليل من النوم، يؤثر سلبا على الصحة والتركيز، لذلك يجب أن يحصل الإنسان على 7 أو 8 ساعات من النوم كل يوم.

وأكد استشاري الحساسية والمناعة، أنه من الضروري عند الشعور بالتعب والإرهاق والشكوى المتكررة، التوجه إلى الطبيب لمعرفة السبب لتلقي العلاج المناسب وإجراء الفحوصات اللازمة.

وتوجه الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري في تصريحها لـ"الخليج 365"، مجموعة من النصائح التي تساعدنا على التخلص من التعب النفسي أثناء البقاء في المنزل خلال فترة العزل المنزلي:

- الحرص على وضع خطط بديلة والبحث عن هوايات جديدة واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتعلم بدلا من التسلية، لكسر الروتين.

- بالنسبة للفتيات يمكنهم الاستفادة من فترة العزل المنزلي، في تعلم الخياطة أو إعداد وصنع الإكسسوارات أو إعداد الطعام.

- لابد من تنظيم وإدارة الوقت، للتقليل من حالة الاكتئاب ولرفع الحالة النفسية.

- تناول بعض الوجبات التي تساعد على تحسين المزاج، كالمكسرات والكاكاو والأسماك.

- مشاهدة الأفلام الكوميدية والابتعاد عن مشاهدة الأفلام الكئيبة والسلبية.

- من الأفضل ممارسة التمارين الرياضية في المنزل، حيث إنها تخلصنا من الضغوط النفسية خصوصا في الحجر المنزلي.

- التقليل من الاستماع إلى أخبار الوفيات والمصابين بفيروس كورونا.

- يمكن كسر الروتين وتجديد الطاقة الإيجابية، كممارسة اليوجا والتأمل.

- على المرأة الاهتمام بجمالها، لأن الجمال الخارجي ينعكس على الحالة النفسية.

- الحرص على تناول وجبة إفطار متوازنة، لإمداد الجسم بالطاقة وتحسين المزاج.

- الحرص على تنظيم النوم، ولابد أن يحصل الجسم على 7-8 ساعات من النوم.