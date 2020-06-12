تعاني من التهاب الحلق؟.. تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

التهاب الحلق من أكثر الأعراض المزعجة للأنفلونزا، لما يصاحبه من ألم شديد وصعوبة في البلع، لذا لا بد من تناول الطعام الصحي، حتى يساهم في تقليل التهابات الحلق.

وأورد موقع "foodnetwork"، أطعمة ومشروبات تساعد على علاج التهاب الحلق:

- البيض المخفوق:

يحتوي على البروتين وأحماض أوميجا 6 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات، ولكن يجب الحرص على عدم وضع الكثير من التوابل، حتى لا يزداد التهاب الحلق.

- العسل:

أحد أكثر العلاجات الفعالة لتهدئة التهاب الحلق، من خلال شرب خليط من الماء الساخن والعسل والليمون، إذ إن العسل هو في الواقع مهدئ فعال للسعال.

- شوربة الدجاج:

تحتوي على عناصر طبيعية مضادة للبكتيريا، بالإضافة إلى احتوائها على مكونات مثل الزنجبيل والثوم والبصل والفلفل والتوابل، ما يساعد على علاج التهاب الحلق.

- الموز:

يعتبر من الأطعمة السهلة الخفيفة على الحلق، لأنه سهل البلع دون أن يسبب أي آلام، بالإضافة إلى أنه غني بفيتامين سي والبوتاسيوم، ما يساعد على التخلص من ألم الحلق.

- الجزر المسلوق:

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بالإضافة إلى كونه سهل البلع، يحتوي على فيتامينات أ وسي وk، ومليء أيضا بالبوتاسيوم والألياف، لذلك يساعد على علاج التهاب الحلق.

- الشوفان:

يحتوي على العناصر الغذائية والألياف التي تساعد الجسم على محاربة المرض، فهو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وحمض الفوليك والبوتاسيوم، ما يسرع عملية شفاء التهاب الحلق.

- البطاطس المهروسة:

من الأفضل تناول البطاطس المهروسة أثناء التهاب الحلق، ومن السهل تحضيرها لتناولها في الإفطار والغذاء.

- الزنجبيل:

الزنجبيل واحد من أقوى المشروبات الموجودة في المطبخ عندما يتعلق الأمر بمكافحة التهاب الحلق، لأنه يفتح الجيوب الأنفية ويساعد على إزالة المخاط من الأنف والحلق، بالإضافة إلى ذلك، يتميز الزنجبيل أيضا بخصائصه المضادة للالتهابات.

- القرفة:

يمكن أن يساعد القرفة في مكافحة نزلات البرد والتهاب الحلق، ذلك لأن القرفة تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة.

- القرنفل:

يمكن أن يكون الشاي البسيط المصنوع من القرنفل فعالا للتخفيف من التهاب الحلق، حيث إن القرنفل مضادًا للفطريات، وله أيضا خصائص توفر الراحة والألم.