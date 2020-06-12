صيحة الأزياء المصبوغة من أبرز صيحات موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 10:41 مساءً - تتميز الأزياء المصبوغة بجاذبيتها، حيث تبدو وكأنها مصبوغة بتصاميم غير مفهومة وبألوان مختلفة، وكانت قد برزت هذه الصيحة بقوة في عروض أزياء 2020 لتجد كل سيدة تصاميم متنوعة تناسب ذوقها.





أزياء ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti Alberta Ferretti

قدمت ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti صيحة الأزياء المصبوغة في الجمبسوت العصرية، سواء التصميم الأحمر والأزرق أو التصميم البيج والأزرق، وحملت العارضات حقائب بنفس الصيحة والألوان.





أزياء بربري Burberry Burberry

أيضًا قدمت ماركة بربري Burberry إطلالة مميزة بصيحة الأزياء المصبوغة باللونين الأبيض والأسود تتألف من السترة والتنورة القصيرة. تابعي المزيد:أزياء باللون الأبيض موضة صيف 2020 لإطلالة منعشة





أزياء ديور Dior Advertisements Dior

خيارات عديدة ومتنوعة قدمتها ماركة ديور Dior بهذه الصيحة الرائجة، وأحببنا التنانير الطويلة بالثنيات والطيّات، فضلًا عن الإطلالات الجينز سواء السترات أو السراويل.





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أزياء ايزابيل مارنت Isabel Marant Isabel Marant

كما قدمت ماركة ايزابيل مارنت Isabel Marant جمبسوت بصيحة الأزياء المصبوغة وبتصميم ناعم وعصري بأكمام طويلة ليناسب المحجبات.







أزياء Prabal Gurung Prabal Gurung

للمرأة الممتلئة، قدمت ماركة Prabal Gurung فستان ضيق وملون بصيحة الأزياء المصبوغة، وهو باللون الأزرق مع دوائر باللون الأحمر.



أزياء ستيلا مكارتني Stella Mccartney Stellla Mccartney

إطلالة عصرية للنهار من ستيلا مكارتني Stella Mccartney تتألف من التي شيرت بصيحة الأزياء المصبوغة باللونين الأبيض والأزرق مع سروال أبيض واسع.



شاهدي المزيد من صيحة الأزياء المصبوغة الرائجة لهذا العام لتجدي تصاميم عصرية تناسب ذوقك. تابعي المزيد:البناطيل الواسعة بالخصر العالي من أهم أزياء صيف 2020

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