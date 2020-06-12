الحذاء الرياضي المفضّل لدى النجمات..تعلمي تنسيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 10:40 مساءً - صيحة غريبة لاقت استحسان النجمات في عالم الموضة وهي صيحة الحذاء الابيض الشهير أو ما نسميه White Sneakers



ريتا أورا





هذا الحذاء الذي أجمع عليه الجميع على أنه موضة كل المواسم وخصوصاً في فصل الصيف. يتميز هذا الحذاء بطابعه الرياضي وبأسلوب المريح البعيد عن التكلف. كما أنه قادر على تغيير كامل اطلالتك ومنحها طابعاً عصرياً وأنيقاً في الوقت نفسه. هذا فضلاً عن أنه حذاء عملي وأنيق، يظهر القدم بشكل ناعم وغير ضخمة.







اجماع عالمي عليه

بالنسياغا





لا يعتبر هذا الحذاء وليد هذا الموسم، بل على العكس، هو صيحة متواجدة منذ زمنـ الا أنه تم تسليط الضوء عليها في هذا الموسم تحديداً. فالحذاء الأبيض هو من أساسيات كل خزانة لدى كل امرأة ولا يمكن لأي سيدة الا وأن تقتني واحد منه.

فضلاً عن ذلك، لقد لاحظنا أن عدداً كبيراً من المصممين عليه أجمعوا عليه، فرصدناه لدى بالنسياغا وجيفنشي وفالنتينو وألكسندر ماكوين وغوتشي وغيرهم كثر... طبعاً كل دار، قدمته بطريقتها المختلفة وفقاً لتصورها الخاص.



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نصائح لارتداء هذا الحذاء



يعتبر الحذاء الأبيض، من أكثر الصيحات المريحة في عالم الموضة، ولا يمكن أن يقيدك أبداً. لذا اليك أبرز الطرق التي يمكنك اعتمادها عند ارتدائه.

- نسقي الحذاء الأبيض مع الأزياء ذات الطابع الرياضي، مهما كان لونها.

- اختاري فستاناً من الدنيم، واعتمدي معه هذا الحذاء.

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بيلا حديد



- يمكن اعتماد اطلالة موحدة اللون كسروال باللون الأسود وبليزر سوداء ونسقي معها هذا الحذاء.

- اختاري سروال جينز بقصة الـ Boyfriend Cut مع تي شيرت باللون الأبيض وأكملي اطلالتك بهذا الحذاء العصري.

- لا تختاري حقيبة باللون الأبيض مع هذا الحذاء، لأنها لا تليق به وستبدو اطلالتك مبالغاً بها.

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