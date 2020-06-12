خاص بالمحجبات: أجمل موديلات فساتين سهرة محتشمة من عروض هوت كوتور صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 10:40 مساءً -

تشكل المحجبات جزءاً كبيراً من عاشقات آخر صيحات الموضة، بالأخص فيما يتعلّق بفساتين السهرة المحتشمة، حيث يحبذن دائماً الحصول على خيارات متنوعة لانتقاء ما يناسبهن منها لمناسباتهن.

فستان سهرة باللون الأصفر من انطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi



ولأن موسم الصيف حافل بالمناسبات والسهرات سواء كانت عائلية أو رسمية، خصصت دور الأزياء العالمية ضمن مجموعاتها من الهوت كوتور لموسم صيف 2020 موديلات فساتين سهرة محتشمة تليق بالمحجبات الساعيات إلى إطلالات فاخرة وراقية، بتصاميم وألوان وخامات متنوعة بتنوع الأذواق.

واكبي آخر صيحات موضة فساتين السهرة المحتشمة لصيف 2020 من خلال هذا الدليل الذي سنضعه بين يدي المحجبات ليخترن منه إطلالاتهن الصيفية بما يناسب قوامهن وألوان بشرتهن.

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أجمل موديلات فساتين سهرة محتشمة للمحجبات صيف 2020

موديلات فساتين سهرة محتشمة باللون الأسود للمحجبات

فستان سهرة بتصميم بدلة باللون الأسود من جيفنشي Givenchy



للمحجبات عاشقات الإطلالات الكلاسيكية الأنيقة والراقية في صيف 2020، توجهي نحو اختيار فساتين السهرة المحتشمة باللون الأسود.. فلا لون يعلو على الأسود ويغطي فخامته، بالأخص في أوقات المساء والمناسبات الضخمة.

لفتنا من مجموعة هوت كوتور صيف 2020 الخاصة بدار أليكساندر فوتييه Alexandre Vauthier فستان سهرة محتشم أنيق باللون الأسودـ بتصميم ضيّق ميدي وكلوش من الأسفل. ارتديه إذا ما كنت من ذوات القامة والرفيعة، ونسقيه مع حذاء بوتس عالٍ، أو جرابات عالية لتغطية الأجزاء البارزة من الرجلين.

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ومن دار جيفنشي Givenchy، اخترنا لصاحبات الأسلوب الراقي وعاشقات تصميم البليزر فستان سهرة محتشم باللون الأسود مستوحى من تصميم البدلة وبتنورة كلوش واسعة من الأسفل. اعتمدي توب باللون الأسود تحته لتغطية الجزء البارز من الصدر، ونسقي معه كلاتش باللون الفضي.

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موديلات فساتين سهرة لبنانية محتشمة للمحجبات

فستان سهرة من زهير مراد Zuhair Murad



ضجت منصات العروض العالمية لهوت كوتور صيف 2020 بموديلات مميزة لفساتين سهرة لبنانية محتشمة من توقيع أهم المصممين اللبنانيين.

تناثر تصاميم الفساتين المحتشمة للمحجبات على منصة دار إيلي صعب Elie Saab الراقية، فلفتتنا من خلال فستان الحرير الفاخر باللون الوردي الباهت، والذي يتميّز بالتطريزات الذهبية على أكمامه وحزام يحدد الخصر بطريقة أنيقة.

نسقيه مع سكارف حجاب باللون الذهبي الباهت واكسسوارات ذهبية راقية.

كما وقدم المصمم زهير مراد Zuhair Murad ضمن مجموعته فستاناً محتشماً بتصميم قفطان من الشيفون الأسود ومطرزاً بالخطوط الذهبية الرفيعة. سيبدو هذا التصميم مثالياً على المحجبات الممتلئات اللاتي يبحثن عن القطع التي لا تبرز عيوب أجسامهن.

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