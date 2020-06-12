وصفات متنوعة لتبييض الركب والأكواع واليدين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 10:40 مساءً - تتميز البشرة في الركب والأكواع بأنها أكثر حساسية من غيرها على الرغم من انها أكثر سماكة إلا أنها معرضة للاسوداد أكثر من غيرها. وبسبب عدم وجود غدد دهنية في منطقة الركب والأكواع؛ فإنها معرضة لأن تكون أكثر جفافاً من غيرها من المناطق الأخرى في الجسم، ولذا فهي بحاجة للعناية المستمرة وترطيبها واختيار المرطبات المناسبة .

ويعتبر التعرض الزائد للشمس وعدم تطبيق الواقي الشمسي، وكذلك العوامل الوراثية واضطراب في الهرمونات إلى اسوداد الركب والأكواع وبينما تلجأ بعض السيدات الى المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل لتبييض تلك المنطقة إلا أن البعض منهن بفضلن اللجوء الى المواد الطبيعية والوصفات والخلطات المنزلية لحل مشكلة الإسوداد.

نقدم لكنّ مجموعة من الوصفات المنزلية السهلة التي يمكن ان تساعدكنّ على تبييض منطقة الركب والأكواع .



زبدة الشيا لتبيض الركب والاكواع

وصفات لتبييض الركب والاكواع



المكونات:

ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة نسكافيه.

ملعقة قهوة.

نصف ملعقة زنجبيل.



طريقة التحضير:

ذوبي زبدة الشيا في حمام مائي، ثم اخلطيها مع ملعقة القهوة وملعقة النسكافيه ونصف ملعقة زنجبيل جيداً.

طريقة الاستخدام:

استخدمي الخليط لدهن الركب والأكواع.

انتظري لمدة20 دقيقة، ثم اشطفي جيداً بالماء.

كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع؛ للحصول على نتائج جيدة.

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وصفة الليمون والخل الأبيض؛ لـتبييض الركب والأكواع

وصفات لتبييض الركب والاكواع



المكونات:

حبة ليمون.

ثلاث ملاعق من الخل الأبيض.

ملعقتان من الماء.

ملعقة ماء الورد.



طريقة التحضير:

نخلط المقادير في إناء، ثم نأخذ قطعة قماش ونضعها بالخليط، ونطبقها على الأكواع والركب لمدة ساعتين، ثم اغسلي جسمك وادهني ركبتيك وأكواعك بزيت جوز الهند، نستخدم الخلطة مرتين أسبوعياً.

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وصفة مطحون الحمص وماء الورد؛ لتبييض اليدين..

وصفات لتبييض الركب والاكواع





المكونات:

2 ملعقة من دقيق الحمص.

ماء الورد.



طريقة التحضير:

اخلطي دقيق الحمص مع ماء الورد؛ حتى تحصلي على خليط متماسك.

طبقي الخليط على يديك.

اتركي الخليط حتى يجف على يديك.

اشطفي يديك بالماء الفاتر.

احرصي على تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعياً.



وصفة الليمون والملح؛ لتعطير القدمين

وصفات لتبييض الركب والاكواع



المكونات:

قشر ليمونة.

كوب ملح إنجليزي.

علبة بيكنج صودا.

2 ملعقة نعناع مجفف.

4 قطرات من زيت النعناع العطري.

4 قطرات من زيت الليمون العطري.

5 ملاعق من اللافندر.



طريقة الاستخدام والتحضير:

أحضري وعاء كبيراً ومناسباً لوضع قدميك فيه.

اخلطي المكونات السابقة جيداً مع بعضها البعض.

أضيفي الماء الدافئ، وضعي عليه ربع كوب من الخليط السابق.

انقعي رجليك لمدة 20 دقيقة.

احرصي على تطبيق الخلطة مرة واحدة كل أسبوع؛ للحصول على أفضل النتائج.

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