أفضل خلطات تبييض للمناطق الحساسة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 10:40 مساءً - تعتبر الإصابة بالتصبغات والاسوداد ولون الجلد الداكن من أبرز المشاكل التي تعانيها السيدات وتحاول بشتى الطرق التخلص منها. ومن أكثر الأماكن التي تشكّل تحدياً للسيدة التي تعتني ببشرتها هي مناطق الجسم الحساسة. وتعتبر التصبغات والاسوداد من المشاكل الشائعة التي تعانيها السيدات في تلك المنطقة. وتسعى جاهدة للتخلص منها. حيث أنّ البشرة الفاتحة والداكنة على حد سواء، ونتيجة الإصابة بما يُسمى فرط التصبغات، يتغير لونها تدريجياً لتصبح داكنة جداً ومتصبغة.

فإن كنت تعانين من اسوداد المناطق الحساسة في جسمك، نقدم لك أقوى وأفضل خلطات تبييض المناطق الحساسة، بنتائج سريعة ومضمونة.

خلطة زيت جوز الهند وعصير الليمون

تبييض المناطق الحساسة



يشتمل عصير الليمون على كمية كبيرة من الفيتامين سي الذي يساعد في علاج فرط التصبغ وتبييض المناطق الحساسة في الجسم. أما زيت جوز الهند، فيعمل على ترطيب هذه المناطق وجعلها أكثر نعومة وليونة. امزجي خمس ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند مع عصير نصف حبة من الليمون. من ثم، قومي بتدليك المناطق الحساسة في الجسم بهذا المزيج، لمدة عشر دقائق. بعدها، شطفي جسمك بالماء الدافئ.

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خلطة السكر والعسل والليمون

تبييض المناطق الحساسة



يعمل السكر على تقشير الجلد وإزالة الجلد الداكن الناتج عن تراكم الخلايا الميتة، فيما يعمل كل من العسل والليمون على تبييض المناطق الحساسة في الجسم. اخلطي عصير نصف حبة من الليمون وملعقة كبيرة من السكر وملعقة أخرى من العسل الطبيعي. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على المناطق الحساسة الداكنة في الجسم، مع الحرص على تدليكها بهدوء لمدة خمس دقائق. بعدها، شطفي جسمك بالماء الدافئ.

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خلطة الشوفان واللبن الزبادي

تبييض المناطق الحساسة



يعمل الشوفان كمقشر طبيعي لطيف للبشرة. أما اللبن الزبادي فيشتمل على مادة اللبنيك التي تحسن من صحة الجلد وتعمل على القضاء على الاسوداد التي تصاب بها المناطق الحساسة في الجسم. اخلطي كميات متساوية من الشوفان المطحون واللبن الزبادي، لتحصلي على عجينة لينة. طبقي العجينة على المناطق الحساسة الداكنة في الجسم، ودلكيها برفق بحركات دائرية. بعدها، شطفي جسمك بالماء الدافئ.

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خلطة صودا الخبز والماء

تبييض المناطق الحساسة



تساعد صودا الخبز على تفتيح وتقشير المناطق الحساسة الداكنة في الجسم، لكن قد يكون لها مفعول قوي على البشرة الحساسة، فتسبب بعض الاحمرار والتهيج. اخلطي كميات متساوية من صودا الخبز والماء لتحصلي على عجينة لينة. طبقي العجينة على المناطق الحساسة المصابة بالاسوداد واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي بشرتك بالماء الدافئ.

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