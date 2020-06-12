صيحة مناكير قوس قزح

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 10:40 مساءً - تعددت صيحات الموضة في أسلوب الجمال، وتبرز خلال مجموعات الصيف العديد من الصيحات الجديدة، ومن أحدثها مناكير قوس قزح، الذي غزا عالم الموضة مؤخرًا، وتتميز هذه الصيحة بالألوان الزاهية والمتنوعة، التي بإمكانكِ اعتمادها، فإليكِ طريقة تطبيقها.



طريقة تطبيق مناكير قوس القزح

مناكير قوس القزح



هناك الكثير من الأشكال والرسومات التي بإمكانك اعتمادها خلال تطبيق مناكير قوس قزح، وذلك باستخدام الألوان التي ترغبين بها، سواء إن كانت بالأسلوب اللامع والمضيء باختيار مناكير الجليتر، لتستمتعي بها في السهرات الصيفية، أو تطبيق الألوان بشكل فاتح وناعم لإطلالة صباحية، وهذه الصيحة تعتمد على الأزرق والسماوي والبنفسجي، بالإضافة إلى الأصفر والبرتقالي والأحمر والأخضر، ويمكنك اعتماد بعض الألوان المفضلة لكِ منها، وتنسيقها بشكل متدرج، لتتألقي بشكل مواكب للموضة يمنحك إطلالة مفعمة بالحياة ورُوح الشباب.



نصائح للحفاظ على المناكير لمدة طويلة

مناكير قوس القزح



إذا كنتِ تواجهين مشكلة في تعرُّض مناكيرك للتقشير، فطبِّقي هذه النصائح لتدوم بشكل أطول، بدايةً ادهني القليل من الخل على أظافرك بواسطة القطن الناعم، لتحضِّري أظافرك للَّون المختار، واحرصي على نظافة الأظافر لتكون عملية وضع المناكير بطريقة أبسط وأنعم، وضَعِي المناكير الشفافة أولًا، ثم قومي بخضّ علبة المناكير، وضعيها بطريقتك المعتادة، ثم ضعي فوقها المناكير الشفافة مرة أخرى ولا تنسي ترطيب يديك واستخدام كريم أو زيت مخصص لترطيب الأظافر إذا أردتِ الحفاظ على جمال لون المناكير.

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