عقب ظهورهما في "ليه لأ".. من هما دينا مراجيح ويوسف جو؟

علاقات و مجتمع

آثار مشهد ظهور مشاهير "التيك توك" دينا مراجيح ويوسف جو، في إحدى حلقات مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل، استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وجد أن مشاهير التيك توك، ليس بالضرورة امتلاكهم لموهبة التمثيل، للظهور بعمل مثل "ليه لأ"، في حين وجده البعض استغلالا لـ" التريند"، خاصة أن الثنائي حقق انتشارا واسعا على "الفيسبوك" و"التيك توك" بينما وجد البعض أن رفض ظهورهما ماهو إلا تنمرا وعنصرية على الثنائي الشهير.

الأمر الذي بات يضج بمواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن المشهد وتداعياته.

دينا مراجيح، ويوسف جو، الذي عرفهما شريحة "الأندر إيدج" على "التيك توك" و"الفيسبوك" بسبب المقاطع التي يقدماها سويا، كـ "كابل" أمثال "أحمد حسن وزينب"، يرصد "هن" ابرز المعلومات عنهما.

اسمها "دينا" وتطلق على نفسها "مراجيح" في حين الآخر يدعي "يوسف مجاهد" وعُرف باسم "جو".

لديهما 20 عاما.

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من أبناء منطقة المقطم.

عرفا بعضهما قديما بالمدرسة، وظلا أصدقاء حتى الآن.

بدءا تصوير بعض المقاطع على" الفيسبوك" التي أظهرتهما وكأنهما "مخطوبين" ولكن بهدف الضحك والسخرية.

تعتمد "دينا" خلال المقاطع التي تقدمها على استغلال مخارج حروفها وألفاظها، وبعض اللزمات على لسانها أمثال "جود لاك يا جو".. و"حاسدينا يا روحي".

قدمت دينا مؤخرا أغنية شعبية طرحتها على صفحتها.

تظهر بعض مقاطعهما مشاهد وهم يعتديان على بعضهما بالضرب على سبيل "التمثيل والسخرية".

تعرضت دينا مؤخرا للتنمر عقب خضوعها لجلسة تصوير بفستان وميكب عروس، ليقرر البعض مشاركة صورها الاعتيادية والمقارنة بينهما.

تبلغ صفحتهما على الـ "فيس بوك" 151 ألف متابع.