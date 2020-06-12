برة الملاعب.. إنسانية محمد صلاح.. آخرها دفع فواتير زبائن محطة وقود

علاقات و مجتمع

مع التزامه بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، التفتت الأنظار مجددًا إلى اللاعب العالمي محمد صلاح، إذ أظهر موقفًا إنسانيًا جديدًا يضاف إلى رصيده السابق، حينما ذهب إلى محطة وقود في ليفربول، وتكفل بدفع فاتورة كل من تزود بالوقود في المحطة.

صورة إنسانية مجددة للفرعون المصري تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط فخر وإشادة من الكثيرين حول تصرفه، والذي لا يعد الأول في حياة محمد صلاح، إذ سبقه الكثير من المواقف التي أظهرت الجانب الإنساني للاعب العالي.

ويرصد "هن"، بعضًا من مواقف محمد صلاح الإنسانية:

- توزيع المواد الغذائية لأهل قريته

في ظل الأزمة الحالية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حرص محمد صلاح على توزيع المواد الغذائية في قريته "نجريج"، مسقط رأسه، بالغربية لمساعد عدد كبير من الأسر المتضررة بسبب انتشار الفيروس.

- أهدى حذائه لطفل سوري فقد ساقه

وفي لافتة إنسانية أخرى، أهدى اللاعب العالمي محمد صلاح، للطفل السوري خميس الجاسر، الذي كان فقد ساقه في أحد التفجيرات في سوريا، حذائه وقميص نادي ليفربول.

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ونشر الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقتها، الذي يعود لشهر فبراير للعام الحالي، صورة الطفل السوري خميس الجاسر، مع هدية عبارة عن حذاء موقع من محمد صلاح، بالإضافة إلى قميص ليفربول.

- حقق أمنية طفل بمقابلته

"محمد صلاح .. هل تسمح لي بأن أحصل على قميصك؟" اللافتة التي رفعتها طفل يدعى جوزيف كلاريندون (8 سنوات)، كان حضر إحدى لقاءات نادي ليفربول مع توتنهام، في ملعب "أنفليد".

وبالفعل حقق "صلاح" أمنية الصغير إذ ذهب إليه في نهاية المباراة، وأعطاه القميص، ليشعر الطفل بالسعادة لتحقيق أمنيته.

- زيارة طفل مصاب في منزله

الطفل لويس فاولر، هو أحد مشجعى فريق ليفربول الإنجليزى، الذي وقف منتظرًا سيارة محمد صلاح، لمقابلته والحصول على صورة تذكارية معه، وحينما ظهرت السيارة سارع الطفل للتلويح لصلاح حتى اصطدم بأحد أعمدة الإنارة ليسقط مغشيًا عليه.

وعاود محمد صلاح الذى لاحظ سقوط الطفل واطمأن على حالته، وقام بالتصوير معه بالإضافة إلى شقيقه الأصغر.