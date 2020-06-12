منها الطفح الحراري.. أمراض تسببها درجات الحرارة المرتفعة

صحة

يسبب ارتفاع درجات الحرارة بعض الأمراض والتي قد تؤدي إلى الوفاة، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، فإنه يتوفى كل عام ما يقرب من 618 أمريكيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان خلال فترة الصيف يجب الحذر منها، حسب موقع "إم إس إن".

ضربة الشمس

أحد الأمراض الرئيسية المرتبطة بالحرارة، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة.

تحدث ضربة الشمس، وهي أخطر الأمراض المتعلقة بالحرارة، عندما يصبح الجسم غير قادر على التحكم في درجة حرارته، بعد ارتفاع درجة حرارة الجسم، وفقدان قدرته على التبريد من خلال التعرق.

الإرهاق الحراري

أقل حدة من ضربة الشمس، وقد تشعر بأعراض في جميع أنحاء الجسم.

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الأعراض الرئيسية للإرهاق الحراري هي: التعرق الشديد، النبض السريع، الرطوبة في الجلد، الغثيان، الدوار، وضيق في التنفس.

إذا واصلت تعريض نفسك للحرارة مع هذه الأعراض، فقد تتطور بسرعة إلى ضربة شمس.

الطفح الحراري

يحدث الطفح الحراري عند حبس العرق تحت الجلد نتيجة انسداد قنوات العرق.

عادةً ما تظهر على شكل نتوءات صغيرة حمراء أو وردية، ويمكن أن تبدو مثل لدغات الحشرات أو البثور.

هناك ثلاثة أنواع مختلفة لطفح الحرارة، جميعها ذات أعراض مختلفة قليلاً.

من المرجح أن يعاني الأطفال حديثو الولادة من الطفح الحراري، لأن قنوات العرق لديهم صغيرة ولا يمكنها تنظيم درجة حرارة الجسم. ومع ذلك، لا يوجد خطر كبير إذا كنت أنت أو طفلك مصاباً بطفح حراري، إذ يعتبر الأطباء أنها حالة غير خطيرة وعادة ما تختفي في غضون ساعات أو أيام.