آخرهن شيري هانم.. مشاهير التيك توك من الشاشة للزنزانة "رقص وتحريض على الفسق"

علاقات و مجتمع

لا تزال قوات الأمن تلاحق مشاهير "التيك توك" الذين تدور حولهم الكثير من علامات الاستفهام، بسبب المحتوى المقدم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

مقاطع خادشة للحياة، وفيديوهات رقص مثيرة للجدل، وتحريض للفتيات، كلها أمور احترفتها بعض الفتيات والسيدات على منصة "تيك توك"، دون أن تتوقع إحداهن أن تكون تلك الفيديوهات سببا في معاقبتهن بالحبس.

ففي أقل من شهرين، وقع عدد من مشاهير التطبيق في قبضة الأمن، وبين الحبس وإخلاء السبيل، والتهم المختلفة الموجهة لهن، يرصد "هن" قائمة المقبوض عليهن من مشاهير "التيك توك".

شيري هانم وابنتها

وقعت "شريفة" المعروفة باسم "شيري هانم"، وابنتها "زمردة"، أمس، في قبضة الأمن، وذلك بعدما توصلت إليهن النيابة العامة، في الترصد وفحص الفيديوهات التي تتضمن محتوى غير لائق وخادش للحياء.

ومن خلال المتابعة والتحريات التي أجرتها النيابة العامة، خاصة بعد تلقيها عدة شكاوى بشأن فيديوهات "شيري هانم وابنتها زمردة" التي أثارت غضب رواد مواقع "السوشيال ميديا"، جرى فحص المقاطع المصورة لهما، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وإحالتهما للنيابة العامة، بعد توجيه عدد من التهم إليهما.

ووجهت لهما النيابة العامة عددا من التهم منها الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، بالإضافة إلى اعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

قصة حنين حسام

بسبب فيديو مدته 3 دقائق ظهرت فيه حنين حسام طالبة الآثار، تطلب من الفتيات حصد الأموال خلال العمل عن طريق الفيديوهات وفتح الكاميرات من غرفهن الخاصة، ألقت قوات الأمن، القبض عليها في 21 أبريل الماضي.

وكشفت النيابة العامة، حينها، عن قائمة الاتهامات المنسوبة للمتهمة حنين، التي أثارت الجدل حولها خلال الفترات الماضية، ومنها الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

كما اتهمتها النيابة، بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الإتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

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ايام عدة قضتها الفتاة في الحبس، حتى قبلت محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة، مؤخرا، استئناف المتهمة حنين حسام، بإخلاء سبيلها على ذمة القضية التى تحمل رقم (4917 لسنة 2020)، جنح الساحل، التي طالبت خلالها فتيات قاصرات بالظهور في أوضاع معينة من داخل غرف نومهن، لتقاضي مبالغ مالية بالدولار الأمريكي، وذلك بكفالة 10 آلاف جنيه.

قصة مودة الأدهم

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، مؤخرا، القبض على اليوتيوبر والبلوجر الشهيرة مودة الأدهم، المعروفة بـ"فتاة تيك توك"، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وألقي القبض عليها داخل كمبوند بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد نشرها بعض الفيديوهات المخلة بالآداب.

وعقب القبض عليها مباشرة، والتحقيق معها، قررت النيابة العامة حبس "اليوتيوبر" مودة الأدهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية.

وأصدرت النيابة العامة، بيانا بشأن مودة الأدهم، والتحقيق معها قائلة إن "الأدهم" هربت من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة، عقب صدور أمر النيابة العامة، بالقبض عليها، متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية.

وأكدت المعلومات اختباءها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر، مستقلة للتنقل سيارة جرى تحديد أرقام لوحتها المعدنية، ورصد تحرك للسيارة حتى ألقي القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول دون شريحة، متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "MiFi"، وحقيبة تحوي أغراضها ثم تقرر حبسها احتياطيا على أن يجرى استكمال التحقيق معها لاحقا.

قرار بالحبس 15 يوما

وقرر قاضي المعارضات، حينها، تجديد حبس اليوتيوبر مودة الأدهم، المشاركة في المقاطع الراقصة على تطبيق "تيك توك"، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات معها، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق.

منة عبدالعزيز

إحدى مشاهير التيك توك، التي تداول اسمها بشكل مستمر، الأيام القليلة الماضية، خاصة بعدما نشرت مقطع ادعت فيه اغتصابها من قبل شاب يدعى "مازن" ثم تراجعت عن الاتهام، وظهرت مع الأخير وهما يعلنان الصُلح، وينفيان أمر الاغتصاب، وذلك عقب انتفاضة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن حقها.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة على التحقيقات، حينها أن فتاة التيك توك "منة عبدالعزيز"، وصديقها "مازن إبراهيم"، ألقي القبض عليهما في منطقة العمرانية، وأضافت المصادر أن القوات ضبطتهما بعد فحص الفيديوهات الخاصة بالفتاة التي تحمل تحريضا على الفسق، وأيضا فحص اتهام الفتاة لصديقها باغتصابها.

ومؤخرا، أمر النائب العام، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية وشهرتها "منة عبدالعزيز" - بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي" لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا"، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.

وكلَّفت النيابة العامة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، الإخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيًّا على مشروع "استضافة وحماية المرأة المعنفة" بمحافظة القاهرة، وإخصائية نفسيَّة ببرنامج "حماية أطفال وكبار بلا مأوى" بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على النيابة العامة، والتي أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثَّرت في سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء.