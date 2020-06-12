منها الطماطم والزبادي.. 7 أطعمة طبيعية لابد من تناولها بشكل يومي

صحة

ليست كل الأطعمة الطبيعية، تحتوي على نفس الفائدة التي يحتاجها الجسم، حيث توجد بعض الأطعمة التي يجب أن يتضمنها النظام الغذائي بشكل يومي لضمان صحة أفضل، خاصة في زمن انتشار فيروس كورونا.

وعرضت "سبوتينك"، 7 أطعمة طبيعية يجب تناولها بشكل يومي، نظرًا لما تحتويه من كميات كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

السبانخ

السبانخ تعد مصدرا غنيا بأحماض "أوميجا -3" وحمض الفوليك، التي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وهشاشة العظام.

ويزيد حمض الفوليك أيضًا من تدفق الدم إلى المناطق السفلى، مما يساعد على الحماية من المشاكل الجنسية المرتبطة بالعمر، وتعتبر والسبانخ أيضًا غنية بمركب البلوتين، وهو مركب يحارب التنكس البقعي.

الزبادي

ينتج عن عملية التخمير مئات الملايين من الكائنات الحية المجهرية التي تعمل كتعزيزات لكتائب البكتيريا المفيدة في جسم الإنسان، لذلك يساعد الزبادي على تعزيز جهاز المناعة كما توفر الحماية ضد السرطان.

الطماطم

تعتبر الطماطم الحمراء هي الأفضل، لأنها مليئة باللايكوبين المضاد للأكسدة، وأيضًا الطماطم المصنعة قوية مثل الطماطم الطازجة، لأنه يسّهل على الجسم امتصاص الليكوبين منها.

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وأشارت الدراسات إلى أن النظام الغذائي الغني بالليكوبين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان المثانة والرئة والبروستاتا والجلد والمعدة، كما يقلل النظام الغذائي الغني بالليكوبين من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

جزر

تعتبر معظم الخضروات والفواكه الحمراء أو الصفراء أو البرتقالية غنية بالكاروتينات - وهي مركبات قابلة للذوبان في الدهون ترتبط بانخفاض مجموعة واسعة من السرطانات.

كما تقلل هذه الخضروات والفواكه مخاطر وشدة الحالات الالتهابية مثل الربو والتهاب المفاصل الروماتويدي.

التوت

يحتوي التوت على مضادات أكسدة أكثر من أي فاكهة أخرى، ويساعد على منع السرطان ومرض السكري وتغييرات الذاكرة المرتبطة بالعمر.

تشير الدراسات إلى أن التوت الأزرق الغني بالألياف وفيتامينات "أيه" و"سي" يعزز أيضًا صحة القلب والأوعية الدموية.

الفاصوليا سوداء

تعتبر جميع أنواع الفاصوليا جيدة لصحة القلب، لكن لا شيء يمكن أن يعزز قوة الدماغ مثل الفاصوليا السوداء، وذلك لأنها مليئة بالأنتوسيانين، وهي أصباغ عضوية توجد في فجوات الخلايا وقابلة للذوبان في الماء، والمركبات المضادة للأكسدة التي ثبت أنها تحسن وظائف الدماغ.

يوفر ما مقداره 1/2 كوب يوميًا 8 جرام من البروتين و7.5 جرام من الألياف، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وخالية من الدهون المشبعة.

الجوز

تحتوي ثمار الجوز قدر من "أوميجا 3" المفيدة لصحة القلب أكثر من سمك السلمون، كما تعتبر غنية بمركبات البوليفينول المضادة للالتهابات.

كما تعتبر غنية بالبروتين الذي يساعد في بناء العضلات على غرار الدجاج، لا تجمع أنواع المكسرات الأخرى كل هذه الميزات معا.