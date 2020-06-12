AKILLIS Paris توفر لك فرصة التألق

يشتهر AKILLIS Paris بصنع قطع المجوهرات التي تساعد مرتديها على التعبير والانطلاق ولفت الانظار

يتألق مع مجموعة مذهلة من المجوهرات الأنيقة التي صممها بيت المجوهرات الفرنسي. AKILLIS هو احتفال بالحرية ، تعكس مجموعاتها أسلوب حياة كارولين غاسبارد الديناميكي والعاطفي المليء باللقاءات الجديدة وتشجعك على امتلاك إحساسك الخاص بالاكتشاف. Advertisements من خواتم ، إلى أساور الماس اليومية ؛ أكيليس توفر قطعة مثالية لتكمل أناقتك قد يهمك أيضا: أفخم المجوهرات العالمية بأسلوب هيفاء وهبي نصائح لتنسيق القلادات المختلفة بطريقة أنيقة مع ثيابك

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