DUNHILL تصاميم غير تقليدية تجدد الرقي والإبداع

تحتفي أحدث مجموعة من dunhill بالقديم وبالتصاميم السابقة لعصرها، حيث تلتقي التقاليد مع التمرّد على التقاليد بأسلوب بريطاني بامتياز.

تُتوّج التفاصيل المتكرّرة من المجموعات السابقة في هذه المجموعة، وكأنّها باتت ثابتة في نسيج dunhill. تتجلّى مجدداً رموز الرقي والإبداع، ورموز التقاليد السائدة والرؤية المناهضة للمؤسّسات. يُطرح السروال الضيّق عند الخصر والواسع عند الفخذ بِقصّة مرتاحة أكثر من الأسفل مصمّمة من اللُباد وجلد سمك الثعبان، من وحي حركة "الرومانسية الجديدة" الثقافية. تخلّت العلامة عن البدلات التي تعوّدنا عليها، لكن الخياطة أتت مُتقنة ومُرهفة التصميم. باتَ للسترة الملفوفة عند الخصر شريط. تُساهم الأوشحة المحبوكة من الحرير والتصاميم المزوّدة بأكتاف عريضة والسترات ذات الياقة العالية في إضفاء لمسة من الأناقة إلى الإطلالة. يجتمع طابع المدينة وطابع الريف في تصاميم مستوحاة من أزياء الخيّالة. تُضفي السترات الفاخرة المصمّمة من الجلد والأردية الملفتة والمعاطف المصمّمة من جلد العجل وجلد سمك الثعبان جواً من الدراما، والأهمّ أنّها مصمّمة بطريقة مدروسة وعمليّة. تبدو القطع أكبر مع أكمام الكيمونو، فيما تكشف العلامة أسرار الخياطة، فتبرز التفاصيل الداخلية بشكل جليّ على القطع. تظهر الياقات المصمّمة من الجوخ الناعم وقماش القنب على منطقة الصدر والبطانات المصمّمة من الأسيتات، فتتحوّل التفاصيل العمليّة إلى تفاصيل أنيقة. تكتمل الإطلالات مع الاحذية المزوّدة بنعل سميك والأحذية المتينة المزوّدة بنعل Vibram وحقائب Lock الجديدة.

قد يهمك ايضا:

نجمات يدخلن لعبة السروال الجلديّ الأسود

تعرفي على كيفية تنسيق "السروال المخطط" في اطلالاتك اليومية