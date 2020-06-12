لوني حياتك مع أحمر الشفاه من "لايت أورغانيكس"

جددي من شخصيتك واستبدلي الألوان الداكنة بألوان مفعمة بالحياة تتناسب مع هذا الفصل المحبب مع مجموعة أحمر الشفاه من "لايت أورغانيكس" أول علامة مكياج عضوية في الشرق الأوسط. أطلي بشفاه لامعة مع مجموعة Lip Glazs ذات الدرجات المختلفة بدءاً من الكرزي، الوردي، البيج وغيرها من الألوان التي حتماً ستنال إعجابك. ما يميز أحمر الشفاه من "لايت أورغانيكس" أنها مصنوعة من زيوت طبيعية مثل جوز الهند وبذور الخروع ودوار الشمس وذلك لتمنح التغذية والترطيب اللازم لكل من الشفاه المتشققة والحساسة. بسعر 142 درهماً إماراتياً وبـ 10 درجات تلبي جميع الأذواق، ستعشق شفاهك الدلال والنعومة التي ستحصل عليها مع كل لمسة من منتجات "لايت أورغانيكس

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