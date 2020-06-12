القاهرة – لايف ستايل
مع ازدياد المناسبات في هذا الوقت من السنة، يبحث العديد من الرجال إلى خيارات متعددة للراحة والأناقة تلبي مختلف إطلالاتهم سواء في السفر، السهرات، الرحلات وغيرها. أطلقت "إيكو" تشكيلتها المميزة للأحذية الرجالية بمختلف التصاميم حيث كل نمط في هذه المجموعة مصنوع من مواد أصلية عالية الجودة بتقنيات Ecco’s fluidform™ direct comfort مع الأخذ في الاعتبار نمط الحياة العصرية لكل رجل. لذا، إذا كنتم تخططون للسفر قريباً والعامل الأهم الذي يشغل بالكم هو الراحة تشكيلة "إيكو" للرجال هي ما تبحثون عنه من خيارات الأحذية الراقية والعملية. يمكن لعشاق الحفلات أيضاً الاختيار من بين مجموعة من الأحذية الكلاسيكية إلى الأحذية الشبابية لتناسب أسلوبهم وأذواقهم.
قد يهمك ايضا:
عباءات أنيقة ومميزة لكل المناسبات من خولة المراغي
اكسسوارات كريستال لمختلف المناسبات والإطلالات
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيلة "إيكو" للرجال خيارات تلبي جميع متطلباتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.