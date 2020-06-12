عطر فيراغامو "توليفة مميّزة للرجل الصادق مع نفسه

طرحت دار سلڤاتوري فيراغامو عطر FERRAGAMO الجديد للرجال، بتوليفة مميّزة تُعبّر عن ثقة الرجل الحديث وشجاعته فيما يعيش الحياة بشغف وبرقيّ لا يقبل التنازل عنه.

الفكرة

مَن تُريد أن تكون؟

ابتكرت العلامة هذه التوليفة العطرية للرجل الحر الذي يتبع حدسه وقواعده الخاصة، ولا يتردّد بمواجهة التحديات. ولأنّه يتمتّع بروح تملّ بسرعة، ينظر إلى الأمور من زوايا مختلفة، بإبداع لا حدود له وفضول لا ينضب. هو دائم الحركة، ويترك وقعاً لا يُنتسى دائماً أينما حلّ..

يختزل عطر "فيراغامو" هذه القوّة وهذه الأحاسيس، بفضل سلسلة غنية من العناصر المتباينة والمتناغمة في آن، التي تتأرجح بين الرجولة الناعمة والشخصية القوية.

العطر

يتميّز عطر FERRAGAMO بنفحات الحمضيات والخشب من ابتكار العطّار Antoine Maisondieu، ويجمع بين النفحات المنعشة والنابضة بالحياة للاحتفاء بالجذور الإيطالية للعلامة وتقاليدها الحرفية العريقة. يستهلّ العطر توليفة قوية ومشرقة من الحمضيات المتوسطية مع البرجموت والليمون، تتفتّح على مزيج مفاجئ من نفحات الأزهار والبنفسج وخلاصة ورق البنفسج، مع نفحات جلد FERRAGAMO القوية، ممّا يوحي فوراً بتاريخ سلفاتوري فيراغامو العريق في الصناعة اليدوية. يكتمل العطر مع نفحات المسك والفتيفر الدافئة التي تُعزّز الحسّ المرهف لهذه التركيبة.

العبوة

تستمدّ العبوة الزجاجية الراقية الوحي من أشهر رموز الدار مع لمسة معاصرة. يُحاكي شكل العبوة ناطحة سحاب في المدينة، تدعو الناظر إلى استكشاف التفاصيل من زوايا مُختلفة. يُبرز شريط كحلي عمودي الشكل الطويل للعبوة ويحمل أحرف اسم العطر بحلّة جديدة، من الأسفل إلى الأعلى. يظهر على طرفَي العبوة رمزاً آخر من رموز الدار، وهو مشبك Gancini المصمّم من المعدن الفضي، الذي لا يُزيّن العبوة فحسب بل يرمز إلى الأوجه المختلفة لرجل فيراغامو – التقاليد والابتكار، الصلابة والإبداع، القوّة والحسّ المرهف. إنّها ازدواجية تتمثّل أيضاً بالتضارب الملموس في التفاصيل المعدنية، بين ناعمة وحادة، وملمس الشريط الذي يحاكي الجلد في إشارة إلى عمق عواطف هذا الرجل.

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