إطلالة عصرية أنيقة بلمسة نابضة بالحياة من فيليب بلين

تقدّم علامة فيليب بلين عرضاً استثنائياً لموسم خريف وشتاء 2020في هذا الموسم، تكشف العلامة المشهورة بعروضها المبهرة النقاب عن أجواء مفعمة بالدفء. تعود العلامة إلى أجواء "بالاتسو كليريتشي" (وهو أحد أولى المواقع التي شهدت عروض بلين) التي تنضح رقياً وفخامةً، لتقدّم تجربةً تُعتَبَر الأولى من نوعها بحضور 260 ضيفاً متميزاً، فتفتح بذلك صفحة جديدةً في تاريخ فيليب بلين.

لا بدّ من التنويه بأنّ علامة فيليب بلين أضفت رونقاً على هذا العالم المفعم بالأناقة، حيث قامت بتنسيق البدلات مع أحذية رياضية بجزء علوي يصل إلى الكاحل، فيما رُبطت قمصان التارتان عند الخصر، ناهيك عن المعاطف المنفوخة والفضفاضة بالألوان المعدنية الزاهية، والأحمر والأزرق الفاقعين. والنتيجة... إطلالة عصرية أنيقة تتخللها لمسة نابضة بالحياة.

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