تشكيلة تايلر إليس لحقائب الزفاف

القاهرة – لايف ستايل
تطرح علامة ’تايلر إليس‘ تشكيلات خلابة من حقائب اليد الصغيرة بنماذج متنوعة من حيث الألوان والتصاميم والمواد لتناسب الأعراس، ما يعزّز من ارتباط اسم العلامة بحفلات الزفاف. وتجسّد حقائب ’لي‘ و’إيمي‘ المبتكرة من الساتان والمخمل وكريستال سواروفسكي أقصى درجات الأناقة التقليدية، بينما تتيح التفاصيل الهيكلية البارزة في حقائب ’بيري‘ و’ليلي‘ لمسة عصرية. ويمكن تخصيص القطع حسب الطلب من خلال خدمة التخصيص التي نوفرها، بإضافة تطريزات أو حروف على مواد معينة في القطعة تبعاً لرغبة العملاء. كما تُعدّ هذه الابتكارات العصرية مثاليةً لتنسيق أزياء وصيفات العروس، واستكمال إطلالة الأعضاء الإضافيين في حفل الزفاف. وإضافة إلى ذلك يتألق التصميم الداخلي لكل حقيبة بلون ’ذير بلو‘ الأزرق الخاص بالعلامة
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