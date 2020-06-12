مجموعة ماكياج جديدة تمنحك الثقة والبهجة كل يوم من DOLCE&GABBANA

عشرة أعوام من المشاعر، عشرة أعوام من الجمال؛ تشيد Dolce&Gabbana بالمرأة وسحرها المتأصّل مع مجموعة ماكياج جديدة. إنّها مجموعة فريدة مصمّمة بالكامل لتمكين النساء ومنحهنّ البهجة والثقة وجعلهنّ يشعرنَ بأنّهنّ ملكات حياتهنّ اليوميّة.

تقوم العلامة التي تروّج لمذهب الجمال في الموضة كما في مجال الماكياج بجعل الناس يحلمون مع ابتكاراتها الفريدة ممّا يبرز خصائص كلّ امرأة وفق مثال أعلى لأناقة الأزمنة الماضية.

تدخل الجذور والحمض النووي والقيَم التأسيسيّة لدار Dolce&Gabbana في مجموعات الموضة والجمال ضمن اقتراح مستمرّ من الأحاسيس التي تذكّر بصقليّة ومناظرها المُفعمة بالتقاليد. بدءاً من الدانتيل الأسود وقيمها المجازية، وصولاً إلى العربات الصقليّة وألوانها الزاهية: بدرجات ألوانها حيويّة وكَونها حارسة رابط حميم مع الفنون والأدب والسينما، إن هذه الجزيرة هي في صميم رؤية العلامة التي تقوم بتحديث أركانها الأساسيّة مع الإخلاص لمعانيها.

فنون باروكيّة مترفة، الروح الجامحة لرسومات الحيوانات، رقّة الورود المتفتّحة: تسبّب Dolce&Gabbana الدهشة مع تبايناتها وتأسر مع تقنيّة المزج والمطابقة Mix&Match لديها التي تثير الحماس بسبب حرفيّـتها واهتمامها بالتفاصيل.

وتخترق جذور العلامة ورموزها حدود الجمال، فتغني مستحضرات الماكياج مع أنماط ورسومات Dolce&Gabbana الأيقونيّة.

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