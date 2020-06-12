اجعلي لحظات زفافك لا تُنسى مع الماس المتلألئ واللؤلؤ اللامع

احتفلي بذكرى إحدى أكثر اللحظات التي لا تنسى في حياتك وقلب وهو يوم زفافك بالماس اللامع واللؤلؤ اللامع. تألقي مع سوار نينا رونسدورف الماسي أو أقراط الثريا الجريئة المرصعة بالماس واللؤلؤ من MKS Jewellery ، وهي قطع معاصرة لكنها خالدة ستعزز جمالك الطبيعي فقط في يومك قد يهمك ايضا: الذهبي والأسود مزيج يرسم فخامة المجوهرات المجوهرات البوهيمية لإطلالات جديدة وعصرية

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