الكريستال موضة مجوهرات 2020

تدخل الاحجار الكريمة في كل موسم الى التصاميم لتجعلها تظهر كتحف فنية رائعة. الا أنه في خريف 2020حجر جديد دخل الى المجوهرات ليشعها بريقاً وسحراً، انه حجر الكريستال الساحر والجميل ذات اللمسات الناعمة. لذا تعرفي الى أهم العلامات التي اعتمدت هذا الحجر الفاخر في تصاميمها وكيف يمكن أن تنسقيه مع أزيائك هذا الصيف.



يبدو أن توارد الأفكار بين المصممين كان كبيراً هذ المصمم، بحيث أجمع غغالبيتهم على ادخال حجر الكريستال الى تصاميم هذا الموسم وأتى بأشكال متنوعة وعديدة تبعاً لتصور كل دار. فبرزت لدى روزانتيكا وبيبا سمول وكينيث جي لين وغيرهم كثر… وقد لاحظنا بروز الأحجار الكريستالية الكبيرة بينما الصغيرة منها دخلت الى تصاميم أخرة بشكل متناغم وجميل.



ان عملية تنسيق المجوهرات المصنوعة من الكريستال ليست بالأمر الصعب لكن عليك أن تراعي بعض القواعد عند ارتدائها:

- يمكنك أن تنسقي أكثر من قطعة مزينة بالكريستال في آن واحد، اذ أنها ستتناغم مع بعضها البعض بشكل جميل.

- في حال كانت الأحجار الكريستالية صغيرة، فيمكنك تنسقيها مع أي أنواع وأشكال مجوهرات أخرى ولن تظهري بأسلوب مبالغ به.

- ارفعي شعرك عند التزين بأقراط كريستالية لكي تبرزيها وتسلطي الضوء عليها.

Advertisements

- في حال كانت أزيائك مزخرفة ومنقشة وتحتوي على تفاصيل كثيرة، فننصحك بالتوجه نحو مجوهرات كريستالية صغيرة وناعمة لكي لا تظهري بأسلوب مبالغ به والعكس صحيح، فكلما كانت أزيائك محايدة وناعمة كلما كان لديك حرية الاختيار والتنويع في مجوهراتك.

- في حال كنت غير معتادة على ارتداء مجوهرات من الكريستال وتظنيها براقة جداً، فيمكنك الاكتفاء بقطعة واحدة في البداية الا أن تعتادي عليها.

قد يهمك أيضا:

أقراط سوليتير ترند لعام 2020

اتيكيت ارتداء المجوهرات يتغير مع الزمان والمكان