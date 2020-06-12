5 نصائح لارتداء "الميتاليك" بأناقة

تعد الملابس الميتاليك من أكثر اتجاهات الموضة شعبية هذا العام، فتعتبر هذه الألوان جذابة وخاطفة للعين بشكل كبير بجانب أنها تعطى للإطلالة شكلا مختلف، فارتداء هذا النوع من الملابس لا يقتصر فقط على السهرات أو الخروجات الليلية، بل يمكنك إضافتها إلى إطلالتك النهارية أيضا للحصول على درجة أعلى من الأناقة.

ويتميز الميتاليك الأزياء والإكسسوارات والأحذية الرياضية والأحزمة وصولا إلى الجواكيت والتنورات،تقدم خمس نصائح للمبتدئين فى هذا النوع من الملابس بشكل صحيح:

1- حقيبة وحذاء ميتاليك

إذا كنت تجربين هذا النوع لأول مرة فيمكنك البدء أولا بارتدائه من خلال الحذاء والحقيبة وتنسيقها مع إطلالتك اليومية فهو بالتأكيد سيتماشى معها.



2- جاكت ميتاليك

يمكنك اختيار جاكت قصير من الجلد الميتاليك فوق ملابسك.

3- لا ترتدى أكثر من قطعة لامعة

ابتعدى عن ارتداء أكثر من قطعة من الملابس بصيحة الميتاليك حتى تحافظى على جمال إطلالتك.

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4- الألوان المحايدة

اختيارك للألوان المحايدة من الرمادى والأبيض والأسود ستساعدك فى الحصول على إطلالة رائعة بالميتاليك ودائما راعى التناسق بين القطعة الاعلى والأسفل للحصول على مظهر لائق.

5- الأحذية الميتاليك

يمكنك إضافة حذاء ذى كعب عالى من اللون الفضى أو الذهبى مع ملابسك سواء السهرة أو الكاجوال او الكلاسيكية فهى تساعدك فى الحصول على اطلالة انيقة.

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