تحتاج البشرة الجافة إلى حيل بسيطة حتى يتم الحصول على مكياج أملس خالٍ من التشققات والقشور، واليوم سنتعرف على أفضل خطوات مكياج البشرة الجافة دون تقشرها

خطوات مكياج البشرة الجافة دون تقشرها



- كريم الأساس مع الهايلايتر

احرصي أولاً على اختيار كريم الأساس الذي يناسب البشرة الجافة، والذي يكون في العادة خالٍ من الزيوت، وحتى تحصلي على تغطية مضيئة مثالية قومي بإضافة القليل من الهايلايتر إلى كريم الأساس الخاص بكِ قبل توزيعه على بشرتك، وبالتالي ستحصلين على تغطية مميزة مثالية.

- مرطب العيون

تعتبر منطقة العيون من المناطق الجافة جداً والتي تحتاج إلى الترطيب والعناية، فإذا قمتِ بتطبيق الكونسيلر عليها ستساعدين في ظهور الخطوط الدقيقة بشكل أكثر وضوحاً، لذا لا تترددي في تطبيق كريم العيون المرطب قبل استخدام أي نوع من المكياج على العيون، وبذلك ستضمني مكياج عيون مثالي ومنطقة خالية من الهالات السوداء.

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- بودرة الوجه

لابد لكِ وأن تستخدمي البودرة لتثبتي مكياجك لفترة أطول، ولكن في حال بشرتك كانت جافة، فيجب أن تقومي بتطبيق كمية قليلة جداً من البودرة عليها، وإلا ستمتص كل الرطوبة من بشرتك وسيفسد مكياجك، لذا طبقيها على وسط الجبين وعلى الأنف وحول الفم فقط.

- بخاخ تثبيت المكياج المرطب

بعد أن تنتهي من مكياجك، قومي برش مثبت المكياج الذي سيثبت مكياجك لفترة أطول، وسيجعل بشرتك رطبة طوال اليوم.

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