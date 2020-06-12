فتاة تلفت الأنظار بتصميم الأزياء لنفسها ولكلابها

القاهرة - لايف ستايل
يرتبط الكثيرون بحيواناتهم الأليفة، خاصة الكلاب، بل ويعتبرها البعض جزءًا من العائلة، ويعاملونها معاملة أقل ما توصف به بأنها ملكية، ومعاملة مميزة جدًا.
فالكثيرون لا يذهبون لمكان بدون كلابهم ويتجولون معهم كما يخرجونها لقضاء وقت ممتع، فيما يحب الكثيرون اللعب مع حيواناتهم الأليفة، لكن "كينا جيم سى"، أخذت علاقتها مع حيواناتها لمنحنى آخر ومنطقة أخرى مميزة
"كينا جيم" فتاة استغلت حبها لتصميم الأزياء، وسعت لتصميم أزياء مختلفة لنفسها، لتبدو مميزة عن غيرها من الفتيات، ولم تتوقف عند ذلك الحد، بل بدأت فى تصميم ملابس ليس فقط لنفسها بل لكلابها أيضًا، لتنشر صور لها عبر إنستجرام، تجمعها بكلابها، ويرتدى الاثنان ملابس متشابهة.
تصميماتها المميزة، وصورها الطريفة مع حيواناتها الليفة، منحتها متابعة كبيرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع للصور إنستجرام، إذ يتابعها أكثر من 40 ألف شخص، لمتابعة كل ما هو جديد فيما تنشره.
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