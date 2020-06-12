Sukin عناية طبيعية ببشرة الرجال بلا عناء

العناية ببشرة الرجل لا تقل أهمية عن العناية ببشرة المرأة، وعلى الرغم من أن الكثير من الرجال قد لا ينتبهون إلى هذه الأهمية، إلا أن بشرة الرجل معرّضة أيضًا لنفس المشكلات والعيوب وظهور علامات التقدم في العمر التي تتعرّض لها بشرة المرأة.



تتكون هذه المجموعة من منظف للوجه، وجل للحلاقة، ومقشر للوجه، ومرطب للوجه بالإضافة إلى غسول الجسم، وتحتوي كل المنتجات على مكونات طبيعية للعناية بالبشرة مثل مستخلصات شجرة الباوباب (التبلدي)، وفلفل جزيرة تسمانيا الاسترالية، والألو فيرا، وزيوت الكاموميل والجوجوبا، ومزيج من الروائح الرجالية من القرفة والحمضيات التي تنعش الحواس.

قد يهمك ايضا:

وصفات طبيعية سهلة للبشرة خلال فصل الصيف

فوائد زبدة الكاكاو لتفتيح الجسم