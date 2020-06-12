ضيق التنفس وارتفاع الضغط من أعراض نقص الماغنسيوم بالجسم.. إليك مصادره الطبيعية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نقص الماغنسيوم في الدم، هو مشكلة صحية غالبا ما يتم تجاهلها، نظرا لأن العلامات الواضحة لا تظهر عادة حتى تصبح مستوياته شديدة الانخفاض، وفي ظل تفشي فيروس كورونا يجب عدم تجاهل هذه المشكلة ومراعاة الحصول عليه من مصادرة الطبيعية

وأورد موقع" healthline" الطبي المتخصص في الصحة والغذاء، أهم أعراض نقص الماغنسيوم بالجسم:

1- تشنج العضلات:

في أسوأ الحالات، قد يسبب نقص الماغنسيوم حدوث نوبات من التشنج.

ويعتقد العلماء أن هذه الأعراض ناتجة عن زيادة تدفق الكالسيوم إلى الخلايا العصبية، ما يؤدي إلى فرط إثارة الأعصاب العضلية أو فرط تحفيزها.

2- الاضطرابات النفسية:

الاضطرابات النفسية هي نتيجة أخرى محتملة لنقص الماغنسيوم، وتشمل هذه الاضطرابات النفسية: اللامبالاة والقلق والاكتئاب. وقد يؤدي نقص الماغنسيوم الحاد، إلى الهذيان والغيبوبة.

3- هشاشة العظام:

هشاشة العظام هي اضطراب يتميز بضعف العظام وزيادة خطر كسور العظام، وهناك العديد من العوامل التي قد تزيد من فرص الإصابة بمرض هشاشة العظام، وتشمل:

- عدم ممارسة الرياضة.

- التقدم في السن.

- نقص في مستويات فيتامين د وفيتامين ك.

- نقص الماغنسيوم، قد يؤدي النقص إلى إضعاف العظام بشكل مباشر، ولكنه يقلل أيضا من مستويات الكالسيوم في الدم.

4- التعب وضعف العضلات:

التعب، وهي حالة تتميز بالإرهاق الجسدي أو الذهني أو الضعف، هو عرض آخر لنقص المغنيسيوم، ونظرا لأن التعب هو عرض غير محدد، فمن المستحيل تحديد سببه ما لم يكن مصحوبا بأعراض أخرى، مثل ضعف العضلات المعروف باسم الوهن العضلي، ويعتقد العلماء أن الضعف ناتج عن فقدان البوتاسيوم في خلايا العضلات، وهي حالة مرتبطة بنقص الماغنيسيوم.

5- ارتفاع ضغط الدم:

نقص الماغنسيوم قد يتسبب في ارتفاع في ضغط الدم، الأمر الذي قد يرفع من فرص الإصابة بأمراض القلب.

6-الربو:

يظهر نقص الماغنسيوم في بعض الأحيان في المرضى الذين يعانون من الربو الحاد، بالإضافة إلى أن نقص الماغنسيوم، قد يتسبب في تراكم الكالسيوم في العضلات المبطنة للممرات الهوائية للرئتين، ما يتسبب في انقباض المجاري التنفسية، ما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

7- عدم انتظام ضربات القلب:

من بين أكثر أعراض نقص المغنيسيوم خطورة عدم انتظام ضربات القلب، ومع أن حالة عدم انتظام ضربات القلب قد لا يكون لها أي أعراض، إلا أنها في بعض الأحيان قد تتسبب بالأمور التالية:

- ضيق التنفس.

- دوخة ودوار.

- إغماء.

- ألم في الصدر.

-في الحالات الشديدة، قد يزيد عدم انتظام ضربات القلب، من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو قصور القلب.

البدائل الطبيعية للحصول على الماغنسيوم:

1-الأفوكادو:

يحتوي على الماغنسيوم، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتاميني "ب" و"ك"، فهو غني بالدهون خاصة الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، ويقلل الالتهاب ويحسن مستويات الكوليسترول ويزيد من الشعور بالامتلاء بعد الوجبات.

2-المكسرات:

المكسرات مغذية ولذيذة، وبجانب احتوائها على الماغنسيوم، تحتوي أيضا على العديد من العناصر الغذائية.

3-البقوليات:

من أهم مصادر المغنيسيوم ومنها، العدس والفاصوليا والحمص والبازلاء وفول الصويا، كما أن البقوليات غنية بالبوتاسيوم والحديد والألياف، لذلك تساعد على انخفاض نسبة السكر في الدم وانخفاض نسبة الكوليستيرول، والتحكم في نسبة السكر في الدم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4- الموز:

يحتوي الموز على الماغنسيوم إلى جانب الكثير من البوتاسيوم وفيتامين سي، بالإضافة إلى أنه غني بالفيتامينات والمعادن المختلفة، ما يساهم في الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية.

5- الحبوب الكاملة:

تعتبر الحبوب الكاملة مصادر ممتازة للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك المغنيسيوم، وتشمل حبوب القمح والشوفان والشعير.

6- الأسماك:

تحتوي العديد من أنواع الأسماك على نسبة عالية من المغنيسيوم، بما في ذلك سمك السالمون والماكريل، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسماك غنية بالبوتاسيوم والسيلينيوم وفيتامينات ب والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.

7- الخضروات الورقية:

الخضروات الورقية صحية للغاية، ويحتوي العديد منها على الماغنسيوم، كاللفت والسبانخ والكرنب، بالإضافة إلى ذلك، فهي مصدر ممتاز للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الحديد والفيتامينات A وC وK.