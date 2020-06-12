4 أسباب دفعت بعض العلماء للتفكير في استخلاص علاج كورونا من نبات "الحشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

يجري العلماء من جميع البلدان العديد من الأبحاث لوجود علاج لفيروس كورونا بعد أن تفشى في العالم كله، بدعم من الحكومات على أمل وجود مصل لشفاء أكثر من 7 ملايين شخص.

واعتقد الكثير من الباحثين أن هناك علاجا محتملا للفيروس يمكن الحصول عليه من مسحوق CBD الموجود في نبات القنب.

وذكر موقع "pouted" الأسباب التي دفعت بعض العلماء للتفكير في استخلاص المصل من نبات الحشيش، وكان منها:

- يعالج أمراض الجهاز التنفسي:

اكتشف العلماء أن مستخلص ACE2 الموجود في نبات الحشيش، يعالج أمراض القلب والجهاز التنفسي، وهو إنزيم مرتبط بالخلايا في الأمعاء والكلى والقلب والشرايين والرئتين.

- يبطئ أو يمنع ظهور أعراض كورونا:

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أكد العلماء أن مادة CB2R الموجودة في الحشيش يمكن أن تكون مفيدة للمرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا، حيث يمكنها أن تبطئ أو تمنع تطور الأعراض أو ظهورها، ولكن في انتظار دراسة سريرية تؤكد ذلك.

- يقلل دخول الفيروس إلى الجسم:

تجري الآن دراستان لاستكشاف كيف يمكن استخدام تركيبة الحشيش لمعالجة COVID-19، الأولى تركز على كيفية تحسين نظام المناعة بواسطة جزيئات نبات الحشيش، والدراسة الثانية تبحث في عنصر ACE2، الذي يساعد على منع دخول الفيروس إلى الخلايا البشرية.

وتعتقد مجموعة أخرى من العلماء الكنديين أنه يمكن تقليل دخول الفيروس إلى الجسم عن طريق الحشيش بنسبة تصل إلى 70 ٪.

- الحد من انتشار الفيروس في خلايا الجسم:

اكتشفت شركة كندية مؤخرا أن مستخلصات CBD يمكن أن تساعد في الحد من انتشار الفيروس وتكاثره داخل الخلايا التي يمكن للفيروس أن يلتصق بها، وأكدت أن الفيروس لا يمكنه الانتشار أو التكاثر أثناء وجود هذا المستخلص في الجسم.

ويقوم فريق من الجامعة الكندية بزرع ما يزيد عن ألف هجين لنبات القنب لاختباره على خلايا الإنسان.