زيوت طبيعية لعلاج أطراف الشعر المنقسمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 07:42 مساءً - تعاني بعض السيدات من مشكلة انقسام أطراف الشعر أو ما يسمى تلف الشعر، حيث يعود الأمر الى العناية بالشعر بشكل غير صحيح ، والعلاجات الكيميائية القاسية ، والاعتماد على أدوات التصفيف .الحرارية بشكل مبالغ فيه، وقلة استعمال خلطات طبيعية للعناية بالشعر أو ماسكات العناية بالشعر.

ويمكن أن تظهر هذه المشكلة أيضًا إذا كنتِ تعانين من سوء التغذية ولم تحصلي على ما يكفي من البروتين والفيتامينات والمعادن سواء مباشرة من الطعام أو من المكملات الغذائية، ونتيجة لذلك ، فإن الزيوت الطبيعية التي تنتجها بصيلات الشعر غير قادرة على الوصول إلى الأطراف، ما يجعلها تبدو جافة.

تزيد المشكلة مع عدم العناية بشعرك من الخارج باستخدام المغذيات والمرطبات الطبيعية، مثل الزيوت الغنية بجميع الخصائص اللازمة لشعر قوي وصحي.

في حالة تقصف الأطراف وهنا ننصحكِ بعلاج الأطراف المتقصفة و المنقسمة باستخدام أربع زيوت لهم تأثير فوري على صحة شعركِ.

أفضل زيوت الشعر لعلاج الشعر المتقصف:

1.الزيت المغربي

زيت الخروع

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من الزيت المغربي

الطريقة:

بعد غسل الشعر بالشامبو ، قومي بتجفيفه بمنشفة.

في الوقت الذي لايزال فيه شعرك رطبًا ، ضعي كمية صغيرة من الزيت المغربي من منتصف شعرك حتى النهاية.

اتركيه حتى يجف يمكنكِ تركه على الشعر أو غسله حسب رغبتك.

كرري ذلك في كل مرة تستخدمي فيها بالشامبو. يمكنك أيضًا استخدامه بين أيام الشامبو إذا كنتِ تستخدمين الكثير من منتجات أو أدوات تصفيف الشعر.

الزيت المغربي يجعل الشعر ناعمًا ولامعًا ويقلل من علامات التلف الظاهرة ، بما في ذلك انقسام الأطراف. إنه غني بفيتامين (ه) والأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميغا 6 التي تساعد على تقوية وتنعيم الشعر.

تابعي المزيد: تجنّبي هذه الأخطاء عند استخدام مكوى الشعر

Advertisements

2. زيت الأرغان

زيت الأرغان

المكونات:

1-2 قطرات من زيت الأرغان



الطريقة:

اغسلي شعركِ بالشامبو ثم جففيه بالطريقة العادية.

والشعر رطب، ضعي زيت الأرغان من منتصف الشعرة حتى النهاية.

اتركيه حتى يجف ولا داعِ لغسله مرة أخرى.



يتم استخراج زيت الأرغان ، المعروف أيضًا باسم الذهب السائل ، من حبات الأرغان. إنه يصلح تلف الشعر ويساعد على منع انقسام الأطراف . فيتامين (هـ) ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الموجودة في زيت الأرغان تجعله مرطب رائع.

3. زيت الخروع

ماسكات لشعر صحي



المكونات:

2-4 ملاعق صغيرة من زيت الخروع

2 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند



الطريقة:

يمزج زيت الخروع بزيت جوز الهند.

تؤخذ ملعقة صغيرة من الخليط في راحة يدكِ. افركي كفيكِ معًا ثم قومي بتطبيقه على شعركِ ، بدءًا من الجذور وحتى الأطراف.

قومي بتغطيته بغطاء استحمام.

اتركه لمدة 1-2 ساعات.

اشطفي شعرك بشامبو خالِ من السلفات.

كرري هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.

يتمتع زيت الخروع بوزن جزيئي منخفض ويمكنه اختراق الشعرة. يعمل على إصلاح الشعر وترطيبه ، ويقلل من حكة فروة الرأس ، ويعزز نمو الشعر ، وتساعد مضادات الأكسدة في الحماية من انقسام الأطراف.

تابعي المزيد:ماسكات النشا لشعر صحي في المنزل

تابعوا العدد الجديد من مجلة الخليج 365 الرقمية 2049