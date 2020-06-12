أحزمة بحسب شكل الجسم موضة صيف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 07:42 مساءً - اكتظت مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 بأشكال رائعة تحاكي كافة الأذواق حيث برع المصممون في تقديم موديلات متنوعة ومبتكرة من الأحزمة .
أحزمة عريضة تخفي البطن البارز
تثبت موضة الأحزمة العريضة حضورها من جديد، القطع المستوحاة من ستايل الكورسيه رصدناها لدى ماركة جورجيو أرماني Giorgio Armani والتي قدمت موديل لامع يناسب اطلالات النهار والمساء كما أعجبنا الحزام المصمم من المخمل الذي أطلت به عارضة فندي Fendi، استعيني بهذه الموديلات اذا كنتِ ترغبين في اكسسوار يخفي بروز البطن.
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أحزمة رفيعة للقصيرات موضة 2020
ركز المصممون على الأحزمة الرفيعة، قدمت دار فيرساتشي Versace حزام أسود يتدلى منه اكسسوار ذهبي، أيضًا ننصحك بمشاهدة الحزام الأصفر المصمم من جلد التمساح ومزود بحقيبة صغيرة من مجموعة دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، تناسب هذه الموديلات قصيرات القامة فقط احرصي على تنسيقها مع أزياء من نفس اللون حتى لا تظهري بقوام مقسوم وبالتالي أقصر.
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أحزمة مغزولة من الخيوط موضة الموسم
ابتكرت دور الأزياء أحزمة غير تقليدية مغزولة من الخيوط، شاهدي القطع التي زينت خصور عارضات كريستيان ديور Christian Dior وفندي Fendi، احرصي على تنسيقها مع أزياء بألوان متناغمة أو متطابقة لتبرزي طولك.
أحزمة باللون الجملي لإطلالة أنيقة في المكتب
إلى جانب الأحزمة السوداء، يعتبر الحزام الجملي من أبرز القطع التي تناسب اللوكات الكلاسيكية للعمل، بصفة عامة الألوان الداكنة تساعد في تنحيف الجسم لا سيما اذا ما اعتمدتيها مع أزياء من نفس النغمة اللونية، شاهدي التصاميم التي جلبناها لكِ من مجموعات مايكل كورس Michael Kors ولانفان Lanvin.
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