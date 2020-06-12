للأخوات المحجبات.. استوحين إطلالاتكن من لولوة وحصة الخطاف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 07:42 مساءً - تعتمد بعض الفتيات الأخوات على ارتداء ملابس متناسقة أو متشابهة في مناسباتهن البسيطة وخياراتهن اليومية، لذا جمعنا للفتيات المحجبات عدة تنسيقات أنيقة من وحي اليوتيوبرز حصة ولولوة الخطاف، فاستوحين منها أفكارًا تناسب إطلالاتكن وذوقكن.



إطلالة باللون الأسود

إطلالة باللون الأسود



إن كنتن ممن يفضلن الظهور بالأزياء السوداء التي تخفي عيوب الجسم وتتَّسم بالأناقة والجمال، فقد نسقت لولوة الخطاف بليزر وبنطالًا باللون الأسود، واختارت حصة بنطالًا وبلوزة واسعيْن بقماش الأسود المزين برسومات، وأكملا إطلالتهما بالأكسسوارات الذهبية والحجاب الأبيض.

تابعي المزيد:موديلات تنانير محجبات لصيف ٢٠٢٠



خيارات مذهلة لإطلالة حيادية

إطلالة حيادية



تفضل الكثيرات من الفتيات الإطلالات الحيادية في مظهرهن اليومي، وقامت الأختان الخطاف بالظهور بإطلالة عربية من جلابيات بيضاء بسيطة، وزُينت جلابية حصة بالنقوشات السوداء الصغيرة، وصُممت جلابية لولوة بشكل ناعم ومحتشم، وأكملتها بحجاب رمادي وأكسسوارات فضية، ولمظهر كاجوال ارتدتْ لولوة بنطالًا من الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء ووشاح كاروهات، وظهرت حصة ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع بليزر بيج.

تابعي المزيد:فساتين محتشمة من اللون الأزرق الفاتح

Advertisements



تنسيقات مناسبة للسفر

تنسيقات مناسبة للسفر



لخيار مناسب للسفر، أطلَّت لولوة بإطلالة يكسوها اللون الأسود مع حجاب رمادي، ونسقت حصة بنطالًا وبلوزة باللون الأسود مع بليزر كاروهات باللونين الأبيض والأحمر.

تابعي المزيد:اطلالات صيفية من وحي الفاشينيستا المحجبات



إطلالات شبابية

إطلالات شبابية



لإطلالة شبابية أنيقة، تجملت حصة ببنطال وبلوزة باللون الأبيض مع بليزر بني وأكسسوارات ذهبية، وتأنقت لولوة ببلوزة برتقالية مع بنطال ومعطف باللون الرمادي المزين بالبرتقالي، وفي إطلالة اخرى شبابية تزينت لولوة بفستان أسود بسيط مزين بالذهبي مع حجاب أبيض، ولجأت حصة للبنطال الأبيض مع القميص الأزرق، لمظهر مُفعم بالحياة.

تابعي المزيد:إطلالات أنيقة للأخوات المحجبات من وحي خولة المراغي