زوجة محمد الشرنوبي تنشر صورة جديدة من حفل الزفاف

علاقات و مجتمع

عقب مرور ثلاثة أيام على حفل زفافهما، نشرت راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة من جلسة تصوير عقد قرانها، عبر تطبيق الانستجرام.

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وعلقت راندا رياض، على الصورة قائلة "زفافي"، وقدم عدد كبير من المتابعين لها على الانتسجرام التهنئة لها بمناسبة الزفاف، وتمنوا لها السعادة.

وعقد قران راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، على الفنان محمد الشرنوبي يوم الأربعاء الماضي، في حفل اقتصر على أسرتي العروسين.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن الفنان محمد الشرنوبي على خطبته على راندا رياض.