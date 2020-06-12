ميريهان حسين بعد إصابة منى إش إش بكورونا: مش لايق عليكي المرض (صورة)

علاقات و مجتمع

عبرت الفنانة ميريهان حسين، عن حزنها الشديد لإصابة منى إش إش، ابنة خالتها، بفيروس كورونا المستجد، إذ نشرت صورة لطليقة ماجد المصري، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "ميريهان" على الصورة التي نشرتها لابنة خالتها منى إش إش، قائلة: "حبيبتي منى بنت خالتي سلامتك ألف سلامة من الكورونا الزفت.. ربنا يقومك بالسلامة حبيبتي ويشفيكي.. مش لايق عليكي المرض يا سكرة وقمرة .. بحبك".

Advertisements

وطلبت "ميريهان" من متابعيها الدعا لابنة خالتها بالشفا: "ادعولها بالشفاء ربنا يشفي كل مريض ويارب ماحد يشوف عزيز عليه مريض أبدًا ربنا يحفظنا ويحفظكوا يارب".

وتفاعل معها متابعيها بالدعاء للمريضة: "مني إش إش تبقى بنت خالتك مفاجأة دي بصراحة.. ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مرضانا ومرضى العالم يارب"، "ربنا يشفيها ويعافيها".