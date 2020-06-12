بعد إصابتها بكورونا.. من هي سيدة أوكرانيا الأولى؟

علاقات و مجتمع

رغم التشديدات وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية، أصيبت اليوم الجمعة، أولينا زيلينسكايا، قرينة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، فإن السيدة الأولى للبلاد عُزلت وتتلقى العلاج في المنزل، مشيرة إلى أن نتائج فحوص الرئيس زيلينسكي وطفليه جاءت سلبية (غير مصابين بالفيروس)، بينما زوجته في حالة جيدة ولم تظهر لديها أعراض.

وأولينا تبلغ من العمر 42 عاما، إذ أنها من مواليد 6 فبراير 1978.

وأولينا وزوجها كانا زميلين في المدرسة، لكنهما لم يتعرفا حينها على بعضهما البعض وحدث التعارف بعد ذلك.

وفي تصريح سابق للرئيس الأوكراني، قال إنه يعرف العديد من زملائه في الصف، ولكن ليس من بينهم "أولينا"، وأنهما تعرفا بعد ذلك بفترة كبيرة.

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وبدء تعارف الزوجان عندما كانت أولينا تدرس في كلية الهندسة المدنية في جامعة كريفي ريه الوطنية، وتطورت العلاقة بين الزوجين تدريجياً، حيث تواعدا لمدة ثماني سنوات قبل أن يتزوجا في عام 2003.

وبعد ذلك بعامين ، ولدت ابنتهما أوليكساندرا في 21 يناير 2013، ثم أنجبت أولينا ابنهما كيريلو.

رغم تخرج أولينا من الهندسة، إلا أنها لم تعمل كثيرا كمهندس معماري، واهتمت بالكتابة حيث كتبت العديد من المقالات لـ "Kvartal 95"، حتى أصبحت فيما بعد كاتبة مشهورة في أوكرانيا.

في ديسمبر 2019 ، أدرجت أولينا زيلينسكا في قائمة 100 أوكراني الأكثر نفوذاً من قبل مجلة فوكوس، واحتلت المرتبة 30.

اتهمت العام الماضي وفقا لوكالة سبوتنيك، بإهانة إمبراطور اليابان ناروهبتو، وذلك بعد أن انتقد مستخدمو الإنترنت صورتها خلال حفل استقبال الامبراطور متهمين إياها بعدم احترامه وذلك بعد أن ظهرت علنا ​​في ثوب وقفازات بلون الليمون ولم يعجب لون الفستان المستخدمين.

وكتبت ليسيا تكاتش على "فيسبوك": "لا يلبس ممثلو الوفود الأجنبية الملابس الصفراء أبدًا في حفل استقبال رسمي في اليابان. لأنه إما عدم احترام للامبراطور، أو إظهار للعلاقات مع أسرة الإمبراطور".