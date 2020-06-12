مجموعة الربيع والصيف لعام 2020 من Sandro

تأتي تصميمات Sandro لموسم ربيع وصيف 2020، كأنها لرجل يستجم على الشاطئ، بطريقة تتناغم فيها بساطة ملابس العمل الأمريكية مع أناقة المدينة العريقة.

وتم إعادة تصميم البدلة الصوفية المنقوشة لتصبح أكثر خفة ولتضاهي روح الموسم، لتخرج بتصميم رجالي ورقيق في الوقت نفسه، وتحت السترة يأتي قميص بنقوش بيضاوية مرسومة يدوياً بدون تزرر الجزء العلوي. وفي قدمه يفضل ارتداء زوج من الأحذية الجلدية المريحة ذات السطح الخشن وبنطلون حتى الخصر بكسرات خفيفة مع الأقمصة الخفيفة. يرتدي سروال أسود قصير مع قميص بولو باللون الكريمي. كما تذكرنا مجموعة الألوان المستخدمة في التصميمات بالأفلام القديمة وألوانها، من الوردي الخفيف والأزرق المائل للخضرة واللون البني للتبغ.

ولاستكمال المظهر، تعكس التصاميم ارتباطًا بالقطع القديمة. مثل قميص العامل المزود بسحاب والمصنوع من نسيج قطني، وسترة طيار عتيقة الطراز من الجلد البني، وقمصان منسوجة وأخرى بتصاميم هاواي. وكل هذا لا يمثل سوى القليل من القطع التي أعاد الاستوديو ابتكارها وتصميمها موسم بعد موسم. وكل هذا من دون أي أثر للحنين إلى الماضي. وإذا كان رجل Sandro سيستبدل شبشبه بحذاء رعاة البقر، فهذا فقط سيقوم بتحسين مظهره بطريقة عصرية.

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